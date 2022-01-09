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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بالأسماء .. مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث تصادم بطريق الفيوم

حادث الطريق الصحراوي
حادث الطريق الصحراوي الغربي

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل "تريلا" بالطريق الصحراوي الغربي قبل كمين الروس بدائرة محافظة الفيوم، وتم نقلهم إلى المستشفى العام بالفيوم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري نقل "تريلا" بالطريق الصحراوي الغربي قبل كمين الروس مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين ووجه على الفور بسرعة نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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وعلى الفور، انتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق الفيوم إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث لخمس أشخاص وهم عبده سالم محمد سالم 47 سنة، واحمد محمد راضي 25 سنة، ومصطفي محمود نادي 47 سنة، وعرفة عبد الحليم عبد العزيز 45 سنة، وجمال محمد عبد الحكيم 47 سنة وجميعهم مقيمون بمحافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى مشرحة الفيوم العام تحت إشراف النيابة العامة.

والمصابون وهم أيمن سيد محمد 49 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسري وإصابة بالعمود الفقري، وسعد سيد سعودي 20 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمنى وسحجات، وأحمد سعد محمد 40 سنة، مصاباً بكدمه بالصدر، ومحمد فوزي فهمي 45 سنة، مصاباً بكسور مضاعفة بالساقين، ومحمد أحمد قرني 55 سنة، مصاباً باشتباه إصابة بالضلوع، وعادل أحمد عبد التواب 39 سنة، مصاباً باشتباه الارتجاج وكدمات، ورمضان عيد عبد العظيم 54 سنة، مصاباً باشتباه بالارتجاج، وجمعه فوزى مصطفي 50 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالفقرات الصدرية وجميعهم مقيمون بمحافظة الفيوم.

تم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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