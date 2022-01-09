نائب: منتدى الشباب رسالة للعالم بانتقال مصر للجمهورية الجديدة

اعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب أن انعقاد فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم والتى تعقد فى مدينة شرم الشيخ بدءًا بعد غد الاثنين وتستمر حتى الخميس المقبل بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رغم أزمة كورونا التى ضربت العالم بمثابة رسالة واضحة للعالم كله على انتقال مصر للجمهورية الجديدة وأن عقد هذا المنتدى فى هذا التوقيت تحديداً هو رسالة موجهة للعالم كله تؤكد حالة الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى والاجتماعى الذى تعيشه مصر حاليًا.

ووجه " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم تحية قلبية للرئيس السيسى لحرصه على اطلاق النسخة الجديدة لمنتدى الشباب التى تأتى لتؤكد استمرار الرئيس السيسى فى دعم وتأمين مستقبل الشباب المصرى وشباب العالم كله باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الغد ، مشيراً الى أنه على الرغم من جائحة كورونا إلا أن المنتدى يطرح العديد من القضايا ويسلط التركيز على محاور السلام والإبداع والتنمية على أرض الوطن إلى جانب تسليط الضوء على قضايا الطاقة ومستقبل الرعاية الصحية فى ظل جائحة كورونا، خاصة أن إدارة المنتدى اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تنفيذ الفعاليات والأنشطة اضافة الى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول استدامة الأمن المائى والسلم والأمن العالمى وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع والتركيز إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين أن هذا المؤتمر سيحقق العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية والسياحية لمصر خاصة أن شباب العالم كله سوف يرى قدرة مصر وقائدها وحكومتها وجميع مؤسساتها بصفة عامة وشبابها الواعد على تنظيم مثل هذه الفعاليات الكبيرة بكل احترافية ومهنية حتى مع وجود جانحة كورونا مؤكداً أن شباب العالم فى النسخ الثلاثة الماضية كان فى مقدمة من نقلوا صورة مصر الحضارية لمختلف دول العالم بل كانوا فى مقدمة من رجوا لمصر استثمارياً وسياحياً على مستوى العالم كله.