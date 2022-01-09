الخطيب عن جائزة محمد بن راشد : قيمة الجائزة من اسم صاحبها

عبر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن سعادته باستلام جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي الخاصة بالنادي الأهلي، كأفضل مؤسسة رياضية عربية عن عام 2021.

وألقى محمود الخطيب كلمة بالإنابة عن المكرمين في الحفل الذي أقيم صباح اليوم، الأحد، بدولة الإمارات العربية الشقيقة، قدم خلالها الشكر للقائمين على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وقال محمود الخطيب في كلمته:« أتسلم هذه الجائزة المرموقة ومعي نخبة من مختلف دول العالم، وستكون الجائزة ــ بلا شك ــ حافزا لهم لتحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل.. وقد سعدت أن أكون متحدثا عن المكرمين جميعا».

وأضاف الكابتن الخطيب: « بلا شك إن الجوائز والبطولات والميداليات تعطي الرياضيين الدافع للمزيد من التألق والإنجاز، وتحمل الجائزة اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهذا يزيد من قيمة الجائزة، ويجعلها أجمل وأروع؛ لأن قيمة الجائزة ومكانتها تأتي من اسم صاحبها».

واختتم الخطيب قائلا: « شكرا لكم على هذه الجائزة التي تهدف إلي تطوير الرياضة في الإمارات والوطن العربي والعالم.. وشكرا على هذا التقدير والتكريم، وأتمنى أن تواصل الرياضة طريقها نحو المزيد من التألق والإبداع في كل مكان».

وحضر الحفل العديد من الشخصيات الرياضية؛ العربية والدولية والأبطال والمبدعين العرب الذين حققوا إنجازات في الدورتين الأولمبية والبارالمبية في طوكيو، بالإضافة إلى أصحاب الإنجازات الوطنية والعربية في المجالات المختلفة.

وجاء فوز الأهلي بجائزة أفضل مؤسسة رياضية عربية عن المجموعة الاقتصادية للنادي- التمويل الذاتي. وذلك باعتبارها مبادرة متميزة من حيث جمعها لعدة جوانب من الابتكار واستشراف المستقبل والاطلاع على أفضل الممارسات في العمل المؤسسي.

وكانت المبادرة من الأسباب الرئيسية والداعمة للمؤسسة الرياضية في التعامل مع جائحة كورونا، والخروج بنتائج ودروس ممتازة في العمل المؤسسي.

كما أن عوائد المبادرة المالية والبشرية والمعرفية سوف تستمر عدة سنوات قادمة، فضلًا عن مساهمتها في التفوق الرياضي للمؤسسة، وفوز النادي الأهلي بالعديد من البطولات المحلية والقارية.

