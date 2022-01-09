ورشة عمل عن التحكيم التجاري الدولي في حسم المنازعات بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية - ورشة عمل تحت عنوان" فن التحكيم ومهارات المحكم" بالتعاون مع مركز كيميت للتحكيم الدولي وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة خلال الفترة من 17 إلى 20 من يناير الجاري، بمشاركة مسؤولي غرف التجارة والصناعة العربية وعدد من مدراء الإدارات القانونية في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومستشاري الهيئات القضائية والمؤسسات التحكيمية ونقابات المحامين من عدة دول عربية .



وتهدف ورشة العمل إلى تنمية معارف ومهارات واتجاهات المشاركين بالتحكيم التجاري الدولي، وصياغة اتفاق التحكيم وإجراءات الخصومة التحكيمية حتى صدور حكم التحكيم وتنفيذه.



وتناقش الورشة أهمية التحكيم في حسم المنازعات وشرح طبيعة اتفاق التحكيم وشروط صحته وآثاره وضوابطه ، بالإضافة إلى صياغة اتفاق التحكيم والتمييز بين صور اتفاق التحكيم.



كما تتناول ورشة العمل الإشكاليات المتعلقة باتفاق التحكيم وتطبيق إجراءات اختيار المحكم وهيئة التحكيم، والشروط الواجب توافرها في المحكم، فضلا عن معرفة كيفية تنفيذ حكم التحكيم ورفع دعوى البطلان .