انتظام حركة الملاحة والتداول بميناء الإسكندرية

أكدت هيئة ميناء الإسكندرية انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية والدخيلة نشاطا ملحوظا خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضى.

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وتستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال نوة الفيضة الكبرى، وشهدت المحاور المرورية الرئيسية سيولة مرورية في جميع الأنحاء.

وأكد المحافظ أن جميع القيادات والأجهزة التنفيذية وجميع الجهات المعنية متواجدون في الشارع لخدمة المواطن السكندري والتعامل مع أي طارئ.

وقدم الشكر والتقدير إلى رجال شركة الصرف الصحي وشركة المياه والنظافة والأحياء والمرور وجميع المرافق الخدمية على جهدهم المبذول للتعامل مع التقلبات الجوية، التي تشهدها المحافظة.