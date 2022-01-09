رسميا.. الهلال السعودي يعلن تعاقده مع محمد العويس حتى 2025

أعلن نادي الهلال السعودي، تعاقده مع محمد العويس حارس مرمى أهلي جدة، حتى 2025.

وذكر نادي الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن محمد العويسي وقع على عقود انضمامه للزعيم حتى 2025.

وقدم مجلس إدارة نادي الهلال، الشكر للأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي على دعمه للصفقة.

يذكر أن محمد العويس لعب في صفوف نادي الشباب في الفترة من 2012 حتى 2017، ثم انضم إلى الأهلي الذي ارتدى قميصه حتى 2022، ليبدأ رحلة جديدة مع الهلال بداية من اليوم الأحد.

الهلال يستعد لمواجهة الطائي:

على جانب آخر يستعد فريق الهلال لمواجهة الطائي بعد غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 24 نقطة.