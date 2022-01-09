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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استعدادا لـ منتدى شباب العالم.. مياه سيناء ترفع حالة الاستعداد القصوى

صدى البلد

تابع اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، يرافقه المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع جنوب سيناء، والمهندس فهمي محمد فهمي، مدير عام منطقة شرم الشيخ، الاستعدادات الطارئة واصطفاف المعدات الخاصة بالشركة ضمن استعدادات شركة مياه سيناء لمنتدى شباب العالم بنسخته الرابعة، والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 10 و حتى 13 يناير 2022 تحت عنوان "معاً نعود".

وصرح "عرفة" بأن ذلك يأتي ضمن التوجيهات الصادرة من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس ممدوح أحمد رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة الاستعداد والظهور المشرف الذي يليق بعظمة وحضارة مصر ويتماشى مع السياسات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.

وأضاف أن جميع مجهودات الشركة مسخرة حاليًا من أجل إنجاح الحدث الأكبر بمدينة شرم الشيخ حاليا، ورفع حالة الطوارئ والعمل من خلال كامل الطاقة، واستعداد أكثر من ٧ مهندسين للتشغيل والصيانة ومتابعة المحطات و٥ كيميائيين لرفع العينات على مدار الساعة و٣٠ سائقا و٣٠ فنيا مساعدا لتشغيل ٢٧ معدة متنوعة بين سيارات خدمة وسيارات نقل مياه وسيارات صرف صحي وكسح سيول.

وأوضح أن جميع محطات التحلية والروافع الخاصة بمياه الشرب تعمل بشكل جيد وعلى أعلى درجة من الجاهزية الفنية.

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