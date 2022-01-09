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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة شتوية .. شام الذهبي تخطف الأنظار عبر انستجرام |شاهد

شام الذهبي
شام الذهبي

نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، صورة جديدة لها  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت شام الذهبي في الصورة  بإطلالة شتوية جذابة مما أثار إعجاب متابعيها.

وعبّرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، عن سعادتها البالغة بزواج والدتها من الشاعر فائق حسن.

وقالت شام الذهبي، في لقاء ET بالعربي: “فائق شخص جميل اوي وطيب وحنون وعرف يكسب قلوبنا كلنا.. أنا مبسوطة لماما وسعيدة إنها لقت إنسان بيديها كم الحب اللي هي بتديه لأنها إنسانة كلها إحساس وفايق حد طيب جدا وقدر يحتويها ويديها الحب اللي تستاهله”.

كما نشرت شام الذهبي صورة لـ أصالة مع زوجها، وعلقت عليها كاتبة: “عروستنا الحلوة الله يسعدك يا أمي وبنتي، ويبعتلك أيام حلوة مثل قلبك المحب الحساس اللي انا متأكدة مثلك إنه حبيبنا فائق رح يبادله المحبة الكبيرة اللي بتستحقيها، الله يحفظكم وتكملوا هالحياة سوة بالمحبة والود والإخلاص".

شام الذهبي التواصل الاجتماعي انستجرام الفن إطلالة شتوية

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