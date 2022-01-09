عودة حركة "السكة الحديد" على خط منوف عقب السيطرة على حريق بجرار قطار

أعلنت هيئة السكة الحديد في المنوفية، عن انتظام حركة القطارات علي خط طنطا/ منوف وذلك عقب توقفها بسبب حريق في جرار قطار منوف بين محطتي كمشوش ومنوف.

وعادت حركة القطارات علي الخط وذلك عقب السيطرة علي حريق جرار القطار 537 طنطا منوف وذلك بين محطتي كمشوش ومنوف.

وتصاعدت أدخنة من جرار القطار مما أدى إلي حالة من الذعر والخوف بين الركاب، حيث تم استدعاء رجال الاطفاء لإخماد الحريق.

وأكد مصدر بالسكة الحديد، أنه تم إيقاف حركة القطارات حتي إخماد الحريق الذي نشب في جرار القطار.

وتابع أنه تم إخماد الحريق وإعادة تسيير حركة القطارات عقب توقفها، حيث عادت الحركة علي خط منوف.