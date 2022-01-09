في ظل الجائحة| مصر تحقق أمنها الغذائي.. وخبراء: المشروعات القومية الزراعية ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي

تشهد مصر الحدث العالمي الأبرز، وهو تنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والذي يقام في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بداية منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي، وقد انطلق عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و 2018 و 2019، وكانت البداية في 25 أبريل 2017، عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم، ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقد عُقد منتدى شباب العالم لأول مرة في نوفمبر 2017، حيث شارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الفرصة متاحة أمام الشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار، والتواصل مع شباب واعدين من المنطقة ومن كل أنحاء العالم، عازمين على جعل عالمنا مكاناً أفضل للجميع.

وفي المنتدى، تشارك مجموعة متنوعة من الحضور؛ بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات، والقادة الشباب الدوليين، والشباب الملهم في مُختلَف المجالات، والشخصيات الدولية البارزة ومجموعات شبابية من جميع أنحاء العالم.

منتدى شباب العالم

ومن ضمن محاور وورش العمل في منتدى شباب العالم، هو الأمن الغذائي في ظل جائحة فيروس كورونا.

توفير أراض جديدة صالحة للزراعة

قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة، إن الأمن الغذائي يعتمد على محورين أساسيين وهما محور التوسع الرأسي والتوسع الأفقي،مؤكدا أنه في حالة التوسع الأفقي يتم العمل على توفير أراضي جديدة صالحة للزراعة في المناطق الصحراوية وفقا لما يتوفر من مياه الري.

وأضاف مصيلحي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يتم التوافق بين وزارة الزراعة والري فى تحديد الأراضي التي تصلح للزراعة وتحديد طرق الري، مشيرا إلى أنه يتم ذلك في المشروعات القومية العملاقة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي مثل مشروعات توشكى والتي يتم استصلاح بها ٥٠٠ ألف فدان.

وتابع مستشار وزير الزراعة، أن الوزارة قامت بعمل دراسات في مشروع "توشكى" لتحديد الأراضي التي تصلح للزراعة وتحديد المساحات والمحاصيل التي سيتم زراعتها، إضافة إلى أنه تم تحديد المساحات المستقبلية لتكون المساحة الإجمالية للمشروع مليون فدان.

وأشار مصيلحى إلى أن هناك مشروع "تنمية سيناء"، يقوم على ٤٥٦ ألف فدان، ويتم إستخدام المياه المعالجة من محطة "بحر البقر" والتي افتتحها الرئيس السيسي منذ شهور، والتي تنتج ٥.٦ مليون متر مكعب من المياه، بالإضافة لما يتم صخه من محطة مياه "الشيخ جابر"، والتي ستساعد على الوصول لـ ٧.٦ مليون متر مكعب من المياه يوميا تكفي لزراعة ٤٥٦ ألف فدان بشمال ووسط سيناء.



وأكد الدكتور نعيم المصيلحي أن مشروع الدلتا الجديدة يساهم أيضا فى سد عجز الفجوة وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.

أولويات الدولة المصرية

كما قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الأمن الغذائي للمواطن وتطوير القطاع الزراعي من أولويات الدولة المصرية، مشيرا إلي أن جائحة كورونا أكدت للمواطنين أهمية القطاع الزراعي.

وأكد "القرش" خلال تصريحات له أن التنمية الزراعية تحدث تنمية اقتصادية واجتماعية وتوفير الأمن الغذائى للمواطن المصرى، لافتا إلى أنه منذ 2014 هناك 5 ملايين فدان جديدة يتم استصلاحها، 2.2 مليون فدان فى الدلتا الجديدة و500 ألف فدان فى مناطق سيناء، و1.5 مليون فدان فى الريف المصرى الجديد، ومنطقة توشكى التى تم إعادة إحيائها لتكون بوابة خير للدولة المصرية.

وأوضح أن هناك اهتمام رئاسى كبير بتوسيع الرقعة الزراعية منذ 2014 وحتى الآن، وهناك عمل دؤوب لزيادة المساحة المنزرعة، مؤكدا أن هذا الاهتمام نابع من عدة محاور منها أن التنمية الزراعية تحدث تنمية اقتصادية مباشرة.

العملية التصديرية متكاملة

وفى هذا الصدد أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، أن العملية التصديرية متكاملة تجمع بين عدة أطراف، بداية من المزارع وحتى الرقابة على الصادرات من خلال الحجر الزراعى ، فالمزارع لم يتوقف عن الزراعة رغم جائحة كورونا واستمر عمله بنفس الكفاءة ، وكذلك الحجر الزراعى ظل يعمل حتى يستمر التصدير أثناء أزمة كورونا ، فبدون الحجر الزراعى لن يتم التصدير.

وأضاف "العطار" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المنتجات الزراعية تحصل على الشهادة من الحجر للسماح للتصدير.

وأضاف "رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة" أن الحجر الزراعى لم يتوقف عن فحص الشحنات المطلوب تصديرها.

أما أهم المعوقات التى واجهت الحجر الزراعي تابع قائلا: أن تكون إحدى الدول مغلقة بحرا وجوا أمام الاستيراد ، وهذا ليس بإيديينا ، كما تم تصدير منذ بداية عام 2020 وحتى الآن مايقرب من 5 مليون و200 ألف طن تقريبا ، وهذا يعد رقما كبيرا بالنسبة لظروف جائجة كورونا ، وتوقف حركة التجارة العالمية".

وأكد الدكتور أحمد العطار أنه تم افتتاح 55 سوقا خلال آخر 4 سنوات منهم 11 سوق خلال الأزمة الأخيرة فى عام 2020 ، ويعد فتح الأسواق عملية صعبة ومعقدة جدا إذ يتم إعداد تقرير حول المحاصيل التي سيتم تصديرها والبيانات الخاصة بالآفات التى تصيبها فى مصر.

كما يتم تحديد اشتراطات الصحة النباتية الخاصة بها ، ثم تقوم الدولة المستوردة بعمل زيارات ميدانية للإطمئنان من اتمام الرقابة على المنتجات المصدرة وتنفيذ كافة الاشتراطات.

ويرصد موقع "صدى البلد" محاور تحقيق الأمن الغذائي التى تعمل عليه وزارة الزراعة:

التوسع الأفقي من خلال التوسع في الأراضي الجديدة في ضوء الموارد المائية المتاحة مع تنويع مصادرها.