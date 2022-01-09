نائب: مشروع قانون التماس إعادة النظر يستهدف تصحيح مسار الطعون القضائية

صرح النائب د. إيهاب رمزي عضو مجلس النواب بأن التعديل التشريعي الذي تقدم به بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، فيما يخص اعادة النظر، هذا الطعن هو الأمل الأخير للمتهم وربما ينقذ حياة متهم برىء او العكس ، لذا وجب علينا النظر بعين الاعتبار الى شروط التماس اعادة النظر والتى وضعت منذ اكثر من خمسين عاما.

وأكمل رمزي فى بيان صحفى له : يجب على محكمة النقض إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة منها، وباستقراء هذه المواد نجد أن هناك بعض القصور قد شابها ما يستوجب إجراء بعض التعديلات عليها لنصل الى تحقيق العدالة، وايضا نتجنب بعض المشكلات التى ظهرت من الواقع العملي والتى قد تؤذى متهما قد يكون بريئا أو العكس.

وتابع: البند الثالث تحديدا من هذه المادة يشترط صدور حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور كي يكون للطاعن الحق فى التماس اعادة النظر، ولا يخفى على احد أن صدور حكم مثل ذلك يأخذ من الوقت والاستدلالات والتحقيقات وقتا قد يطول ما يؤثر على مصير متهم قد يكون بريئا ، كما أن اشتراط صدور الحكم يؤدى الى تأخر درجة من درجات التقاضي ويؤثر عليها، لاسيما وان التماس اعادة النظر كطريق للطعن غير العادى قد يتوقف عليه حياة انسان برىء، فلماذا ننتظر كي يصدر حكما!!

وأضاف عضو مجلس النواب : ومن هنا وجدنا اهمية التعديل بأن نكتفي كشرط من شروط التماس اعادة النظر، إذا قام احد الشهود أو الخبراء بالعدول عن شهادته المعروضة على المحكمة بعد صدور الحكم، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

واستطرد:فلا داعي ان ننتظر الى ان يكون هناك حكم، فمجرد العدول كاف لتحقيق الهدف وكاف أيضا لان يكون ذلك سببا من اسباب الطعن بالتماس اعادة النظر، كما ان الواقع العملي يشير الى ذلك خاصة وأن سبب الطعن يتحقق بمجرد العدول كتقرير حالة، وليس بصدور حكم فى ذلك.

وأكمل د. ايهاب رمزي عضو مجلس النواب : كما أجرينا تعديلا فى البند الخامس من ذات المادة يهدف الى تصحيح مسار الطعن وجعل أسباب الطعن فى محلها وتحقق أهدافها، حيث اشترطت المادة للطعن ان يحدث او يظهر بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، فوجدنا أيضا ضرورة أن تكون هذه الأوراق والوقائع من شأنها مجرد تخفيف العقوبة أو تغيير وصف الاتهام، فهذا كاف لتحقيق أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر، فتغيير وصف الاتهام او وقائع من شأنها تغيير العقوبة تكفي لان تكون الواقعة محلا للطعن بالتماس اعادة النظر لتحقيق ذات العلة وهي جهل المحكمة اثناء الحكم بهذه الوقائع او الاوراق التى لو وجدت لتغير الحكم وتغير وصف الاتهام.

واختتم: كما اجرينا تعديلا اخر بشأن من يحق له الطعن بالتماس اعادة النظر، فمن صاحب المصلحة فى الطعن بهذا الطريق غير العادى، بالتأكيد طرفا الحكم وهما محكمة النقض او المحكوم عليه، لكن المادة الحالية اعطت حق الطعن للنائب العام كي يقوم هو برفع الطعن الى محكمة النقض، على غير ذي سند او مبرر لذلك.