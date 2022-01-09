البحرين.. البدء في تعزيز سلامة مدرج الطائرات بمطار دولي

أعلنت شركة مطار البحرين عن اتخاذ مزيد من الخطوات الفعّالة بالغة الأهمية لتعزيز سلامة مدرج الطائرات في مطار البحرين الدولي.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي تماشيًا مع لوائح منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» ونشرة الطيران المدني CAP 111 الصادرة عن الإدارة العامة لشؤون الطيران المدني في مملكة البحرين.

وبدأت شركة مطار البحرين في تطبيق نموذج الإبلاغ العالمي الجديد GRF الذي يشكّل منهجية عالميّة متسقة لتقييم ظروف سطح المدرج وإعداد تقارير عنها، وفقا لما ذكرته صحيفة الأيام.

كان نموذج الإبلاغ العالمي قد دخل حيّز التنفيذ عالميًا في شهر نوفمبر من العام الماضي، للمساعدة في الحد من مخاطر حالات الخروج عن المدرج والتي تعد أحد أكثر الأسباب شيوعًا لحوادث مدارج الطائرات كما تسهم هذه المنهجية في تحسين عملية الإبلاغ عن ظروف سطح المدرج وإخطار الطيارين بشأن أي تغييرات مهمة.

وبهذه المناسبة صرّح الرئيس التنفيذي لعمليات المطار بالنيابة هيتارث مانكودي بأن طرح هذه المنهجية سيساعد على استمرار تشغيل بوابة البحرين الأولى إلى العالم بمنتهى الكفاءة والأمان، مشيرًا إلى أن تطبيق نموذج الإبلاغ العالمي يعزز من التزام الشركة بنهج السلامة.