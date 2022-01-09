استشاري تدريب وتطوير: مصور معلمة المنصورة يجب محاسبته بالقانون| فيديو

قال الدكتور شريف صلاح الدين ، استشاري التدريب والتطوير ، إن التجسس على الغير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مشكلة كبيرة ، موضحا أن القتل يكون ماديا ومعنويا مثل ما حدث للفتاة المنتحرة بسبب نشر صور مسيئة لها .

وأضاف الدكتور شريف صلاح الدين ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن القتل المعنوي يتمثل في الإساءة لسمعة شخص بعينه عن طريق التجسس عليه ، لافتا إلى أن نشر صور وفيديوهات شخصية تعد مسألة خطيرة جدا .

وتابع " صلاح الدين " أنه ولابد من محاسبة مصور معلمة المنصورة بالقانون ، لافتا إلى من لا يرتدع بضميره لابد من محاسبته بالقانون .

وطالبت نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، النائب العام بفتح تحقيقا بواقعة فيديو رقص معلمة المنصورة آية يوسف، قائلة: "أنا أطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل في نشر فيديو رقص معلمة المنصورة، وأطلب من مباحث الإنترنت تتبع الشخص الذي نشر فيديو المعلمة الراقصة آية يوسف".