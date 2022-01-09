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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري تدريب وتطوير: مصور معلمة المنصورة يجب محاسبته بالقانون| فيديو

معلمة المنصورة
معلمة المنصورة

قال الدكتور شريف صلاح الدين ، استشاري التدريب والتطوير ، إن التجسس على الغير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مشكلة كبيرة ، موضحا أن القتل يكون ماديا ومعنويا مثل ما حدث للفتاة المنتحرة بسبب نشر صور مسيئة لها .

وأضاف الدكتور شريف صلاح الدين ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن القتل المعنوي يتمثل في الإساءة لسمعة شخص بعينه عن طريق التجسس عليه ، لافتا إلى أن نشر صور وفيديوهات شخصية تعد مسألة خطيرة جدا .

وتابع " صلاح الدين " أنه ولابد من محاسبة مصور معلمة المنصورة بالقانون ، لافتا إلى من لا يرتدع بضميره لابد من محاسبته بالقانون .

وطالبت نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، النائب العام بفتح تحقيقا بواقعة فيديو رقص معلمة المنصورة آية يوسف، قائلة: "أنا أطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل في نشر فيديو رقص معلمة المنصورة، وأطلب من مباحث الإنترنت تتبع الشخص الذي نشر فيديو المعلمة الراقصة آية يوسف".

الدكتور شريف صلاح الدين استشاري التدريب والتطوير توك شو معلمة المنصورة برنامج ست الستات التجسس

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