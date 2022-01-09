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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عضو التنسيقية: منتدى شباب العالم أصبح منصة حوارية دولية

احمد القصير عضو تنسيقية
احمد القصير عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال أحمد القصير عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ان منتدى شباب العالم هو المنصة الحوارية الوحيدة التي انطلقت من مصر لكل شباب العالم، لافتا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك بوفد كبير في منتدى شباب العالم الذى يعقد في نسخته الرابعة على ارض السلام ارض الفيروز .

وأشار إلى ان أعلام دول العالم ترفرف على أرض مصر؛ ما يحمل رسالة لكل العالم أن  مصر بلد السلام، بلد الامن والأمان؛ وهو ما يدعو للفخر والاعتزاز بمصريتنا.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ان منتدى شباب العالم يعقد برعايه وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ مما يؤكد دعم الدوله المصريه للشباب باعتبارهم امل المستقبل، وكذلك بحضور نخبه من المسئولين والخبراء وروساء دول لتبادل الافكار بين الخبراء والشباب حول اهم القضايا مثل الطاقه والمياه والابتكار ورسم صوره للعالم لما بعد جائحة كورونا.


واكد القصير ان انعقاد منتدى شباب العالم فى هذا التوقيت يعكس قدره الدوله المصريه على تحدى الصعاب على تنظيم وإدارة المنتديات العالميه؛ ما يعكس الإدارة الرشيدة المبنية على العلم والخبرات في اتخاذ كل الاجراءات الاحترازيه غير المسبوقه فى ظل جائحة كورونا بداية من إجراءات التسجيل حيث يتم اخذ مسحة PCR بالمطار وعند وصول الفنادق وذلك للتاكد من صحة وسلامة كل المشاركين بالمنتدى.

و صرح بأن تنسيقية شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين تشارك في 10 ورش و 4 جلسات بالمنتدى، ومنها على سبيل المثال ورشة عمل حياة كريمة باعتبارها التجربة المصرية الفريدة لتطوير حياة الانسان وهى مبادرة وطنية متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها حيث انها هي المبادرة الاضخم والاكبر في التاريخ حيث تخدم 58 مليون مواطن بتكلفة تقدر بنحو 700 مليار جنيه، والتي تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري ليعيش حياة كريمة آدمية  وهى اهم وأول شيء في حقوق الانسان حيث انه هو الذى تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية.

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