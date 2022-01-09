منتدى شباب العالم.. ورشة عمل حول كورونا والأهداف الأممية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠

عرضت القناة الأولى بالتلفزيون المصري، فعاليات ورشة عمل حملت عنوان “كورونا والأهداف الأممية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠”، المنعقدة ضمن الأعمال التحضيرية للنسخة الرابعة من منتدي شباب العالم ٢٠٢٢.

وتنطلق غدا الإثنين الموافق ١٠ يناير، النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، في مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكثفت الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى من استعداداتها، بالتزامن مع بدء انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم غدا - الإثنين - وفى ضوء توجيهات الطـيار محمد منار وزير الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر فى المنتدى بما يليق بمكانة مصر وريادتها.

ورفعت سلطات وزارة الطيران المدني، درجة الاستعداد القصوى بمطارى القاهرة وشرم الشيخ وتشكيل فرق عمل بالتنسيق بين جميع الشركات التابعة للوزارة لتقديم كافة التيسيرات لوفود منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة والمقرر إقامتها فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 10 الى 13 يناير الحالى.