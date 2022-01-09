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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة محمود البنا بفيروس كورونا واستبعاده من مباراة افتتاح الأمم الإفريقية

محمود البنا
محمود البنا

تعرض محمود البنا الحكم المصري إلى الإصابة بفيروس كورونا بعد ظهور المسحة الخاصة به “إيجابية” .



وعلى الفور قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” استبعاد محمود البنا من طاقم حكام المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية بين الكاميرون وبوركينا فاسو .

ويدخل محمود البنا فى عزله بالكاميرون مع تلقي العلاج اللازم لمواجهة الفيروس أملا في لحاقه بالمباريات المقبلة .



وعلى جانب أخر ، أعرب باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تفاؤله بأن منافسات النسخة 33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

 

وقال موتسيبي خلال افتتاح أمم أفريقيا 2021: "نحن هنا لنظهر للعالم أنه يمكننا تنظيم بطولة ناجحة للغاية وكذلك تقديم كرة قدم جيدة لكل أفريقيا والعالم".

 

وأضاف رئيس الكاف، "نحن نريد أن نكون على توافق مع الاتحاد الأوروبى لكرة القدم وتطوير كرة القدم الأفريقية، كأس أمم أفريقيا لعام 2021 سيكون النسخة الأجمل والأحلى وسيشكل مصدر إلهام لكل شعوب قارة أفريقيا".

 

وواصل رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم تصريحاته قائلا:"اليوم نظهر للعالم أننا نؤمن بأنفسنا ونؤمن بالشعب الكاميرونى وكل الشعوب الأفريقية".

 

وشهد محيط الملعب تجمعات جماهيرية لأنصار الأسود غير المروضة، الذين يسعون لحجز مقاعدهم لمشاهدة مباراة الافتتاح من داخل الملعب الذي يتسع لـ 60 ألف متفرج، خاصة في ظلّ القيود المفروضة بسبب تفشي وباء كورونا، وتقليص السعة الجماهيرية في كل مباريات البطولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمود البنا فيروس كورونا كأس الأمم الافريقية الكاميرون وبوركينا فاسو الأمم الأفريقية

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