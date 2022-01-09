عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لاستضافة 3 بطولات.. وزير الرياضة يلتقى مجلس الاتحاد الرياضي للمكفوفين

صدى البلد

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس ادارة الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين برئاسة الدكتور أحمد عوين، لاستعراض الأنشطة ومناقشة الاستعدادات لاستضافة البطولات المقرر تنفيذها الفترة المقبلة.

تناول اللقاء استعراض استعدادات مصر لاستضافة 3 بطولات خلال الفترة من (٩-٢٢) مارس ٢٠٢٢ بالاسكندرية، وهي بطولة الاهرام الدولية في كرة الهدف ، بطولة الأهرامات الدولية لرفع الاثقال"بطولة العالم"، بطولة الاهرامات الدولية للجودو، كما تناول اللقاء دراسة استضافة مصر اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لرياضة المكفوفين «IBSA» والمقرر عقده فبراير المقبل.


أكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تدعم كل الرياضيين المصريين في مختلف اللعبات، خاصة من يحصد الميداليات ويحقق مراكز متقدمة، وأن الوزارة تسعى لتذليل أي عقبات تواجه الاتحادات الرياضية، سواء في فترة الإعداد أو المشاركة في البطولات والمحافل الدولية، موضحاً أن القيادة السياسية تتابع ما يتم إنجازه بالرياضة المصرية وتدعم بكل قوة الرياضيين على كافة المستويات.


وقدم الدكتور أحمد عوين رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين الشكر لوزير الشباب والرياضة على الدعم المتواصل للاتحاد بصفة خاصة والرياضة المصرية بصفة عامة، مما كان له بالغ الأثر في تحقيق العديد من البطولات التي أضيفت لسجلات الرياضة المصرية في الأونة الأخيرة.


حضر اللقاء الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، محمود عبد العزيز مدير عام الادارة العامة للاتحادات النوعية بالوزارة.

أشرف صبحي الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين البطولات بطولة الاهرام رياضة المكفوفين

ترشيحاتنا

مصر تعلن وقوفها الى جانب نيجيريا اثر هجمات ولاية زامفارا

المغازي يطالب بإطلاق إسم تهاني الجبالي علي إحدى قاعات الدستورية

بعد إصابتهم بفيروس كورونا..إلغاء عرض أشرف عبد الباقي وذوي الاحتياجات الخاصة

تقرير سري للأمم المتحدة يكشف مفاجأة بشأن تهريب إيران للأسلحة لدولة عربية

الـVAR.. الكاميرون تقلب الطاولة على بوركينا فاسو بركلتي جزاء في الشوط الأول

محمد العربي أعتزل الفن وأعلن توبته وشقيقته أرتدت النقاب..أبرز المعلومات عنه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتك عرض بـ الفيلا وتحرش في الدار.. تفاصيل قضية محمد الأمين

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمتحور أوميكرون: الحذر لا يمنع القدر

التعاون السعودي يتعاقد مع مصطفي فتحي ..تفاصيل

مبروك عطية عن معلمة المنصورة: لا يجوز شرعا رقص المرأة أمام الرجال

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

أبشع جرائم التعذيب بسبب علاقة جنسية..أطفأ السجائر في جسدها وحرقها بـ المكواة|نوستالجيا

الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يوقف القلب.. شاهد| لحظة انقلاب متسابق بالسيارة في رالي داكار بالسعودية

خبراء ينصحون بمسحة الحلق لاكتشاف أوميكرون .. وإدارة الغذاء والدواء تحذر بشدة

شاهد.. لحظة تفجير ملعب كرة قدم ضخم حتى الأرض

سامح عبدالعزيز يبدأ تصوير مشاهد ريهام حجاج في يو تيرن.. صور

فيديو

منحنى الموت.. تفاصيل حادث الدائري الأوسطي في حلوان.. فيديوجراف

رياح مثيرة للأتربة وانخفاض في درجات الحرارة.. تحذير جديد بسبب الطقس

توقعات 2022.. عودة شيرين لطليقها وتراجع أدهم نابلسي عن اعتزال الغناء "فيديو"

مطالبات للنائب العام بالتحقيق.. تطورات جديدة في واقعة رقص معلمة المنصورة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ