استعدادا لاستضافة 3 بطولات.. وزير الرياضة يلتقى مجلس الاتحاد الرياضي للمكفوفين

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس ادارة الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين برئاسة الدكتور أحمد عوين، لاستعراض الأنشطة ومناقشة الاستعدادات لاستضافة البطولات المقرر تنفيذها الفترة المقبلة.

تناول اللقاء استعراض استعدادات مصر لاستضافة 3 بطولات خلال الفترة من (٩-٢٢) مارس ٢٠٢٢ بالاسكندرية، وهي بطولة الاهرام الدولية في كرة الهدف ، بطولة الأهرامات الدولية لرفع الاثقال"بطولة العالم"، بطولة الاهرامات الدولية للجودو، كما تناول اللقاء دراسة استضافة مصر اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لرياضة المكفوفين «IBSA» والمقرر عقده فبراير المقبل.



أكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تدعم كل الرياضيين المصريين في مختلف اللعبات، خاصة من يحصد الميداليات ويحقق مراكز متقدمة، وأن الوزارة تسعى لتذليل أي عقبات تواجه الاتحادات الرياضية، سواء في فترة الإعداد أو المشاركة في البطولات والمحافل الدولية، موضحاً أن القيادة السياسية تتابع ما يتم إنجازه بالرياضة المصرية وتدعم بكل قوة الرياضيين على كافة المستويات.



وقدم الدكتور أحمد عوين رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين الشكر لوزير الشباب والرياضة على الدعم المتواصل للاتحاد بصفة خاصة والرياضة المصرية بصفة عامة، مما كان له بالغ الأثر في تحقيق العديد من البطولات التي أضيفت لسجلات الرياضة المصرية في الأونة الأخيرة.



حضر اللقاء الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، محمود عبد العزيز مدير عام الادارة العامة للاتحادات النوعية بالوزارة.