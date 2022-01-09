وزير الرياضة: نقدم دعمنا لأسرة الراحل أدهم السلحدار بما يليق مع تاريخه

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، زوجة الراحل أدهم السلحدار نجم النادي الإسماعيلي سابقاً، والمدير الفني لفريق المجد السكندري، اليوم، بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، بحضور الكابتن أحمد شوبير.

أكد وزير الشباب والرياضة، لزوجة الراحل أدهم السلحدار على دعم الوزارة المتواصل لأبنائها الرياضيين، حرصاً منها على القيام بدورها المجتمعي والعمل على تلبية احتياجاتهم ومؤازرتهم، ومساندة ذويهم حال وجود أزمات.

وأعلن الدكتور أشرف صبحي، دعم أسرة الراحل، بما يليق مع تاريخ اللاعب الحافل بالإنجازات وتقديرا لما قدمه للكرة المصرية.

وكان الراحل أدهم السلحدار قد تعرض لأزمة قلبية عقب تسجيل فريقه لهدف الفوز في الثواني الأخيرة بمرمى فريق الزرقا بدوري الدرجة الثانية.

