مدير برامج اللاجئين بهيئة إنقاذ الطفل يكشف عن توصيات الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم.. فيديو

قال محمد مؤمن مدير برامج اللاجئين بهيئة إنقاذ الطفل ، إن اليوم قمت بحضور ورشة تحضيرية لمنتدي شباب العالم وكانت تناقش تأثيرات جائحة كورونا علي العملية التعليمة وتأثيرها علي الصحة النفسية الخاصة بالأطفال وناقشه أيضا كيفية تأثير جائحة كورونا علي المدرسيين .

واضاف مؤمن خلال تصريحاته لقناه اكسترا نيوز علي هامش الورش التحضرية لمنتدي شباب العالم ، إن الورشة التي حضرتها كانت بعنوان "التعليم ما بعد جائحة كورونا ومسارات التعافي" ، مؤكدا أن هذه الورشة اثبتت أن الأنترنت حق من حقوق الأنسان التي لا غني عنها .

واوضح مؤمن ، إن الورشة خرجت بتوصيات ومنها استخدام الأنترنت بشكل امن بالضافة إلي اطلاق مصر وبمعاونة عدة دول مبادرة لتأهيل مليون مدرس بإفريقيا للتعامل مع التكنولوجيا بشكل صحيح وللتدريب على التعامل مع الجزء النفسي للطلبة ومع أولياء الأمور.