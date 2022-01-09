خالد عكاشة: منتدى شباب العالم يعوض غياب الحياة السياسية.. فيديو

قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إنه حضر أول منتدى لشباب العالم في شرم الشيخ، ولم يكن قد انتقل لمرحلة البعد الدولي بعد حوادث إرهابية فارقة، وكان المؤتمر هو الفعالية الوحيدة وضيوف و"حضور المؤتمر كانوا هم الوحيدين الموجودين في شرم الشيخ، وكان مشهد مختلف تمامًا".

وأضاف "عكاشة" في حواره لبرنامج "المشهد" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "TeN" اليوم الأحد، أننا وجدنا أن منتدى شباب العالم حالة استثنائية فهو حالة حوار ويبدو وكأن المجتمع المصري في أشد الاحتياج لها، بحضور رئيس الجمهورية وكافة الوزراء وكبار رجال الدولة ورؤساء المؤسسات مع شريحة من النخب والمثقفين والكتاب وقطاع عريض ممثل لكل شباب وأطياف مصر.

وتابع أن تجربة منتدى شباب العالم تجربة فريدة جدًا، وكتبت في 2017 أن منتدى الشباب يعوض غياب الحياة السياسية ويمثل أهم نشاط سياسي بدأه نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي.