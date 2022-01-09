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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائبة صبورة السيد تنجح فى حل أزمة المدرسة القومية بأكتوبر

النائبة صبورة السيد
النائبة صبورة السيد

نجحت د.صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، فى إنهاء أزمة المدارس القومية بمدينة 6 أكتوبر فى محافظة الجيزة، وذلك بعد إنهائها الموافقات علي تخصيص مدرستين قوميتين تابعتين للمجالس القومية المتخصصة، أحدهما مبني جاهز ٥٢ فصلاً يتم العمل الآن علي مسابقة الزمن لتجهيزه ومحاولة أن يكون معداً لاستقبال الطلبة في التيرم الثاني أو بدءاً من العام الدراسي الجديد.


جاء ذلك بعد لقاءات متعددة بعد العديد من الشكاوى بشأن الزحام بالمدرسة القومية الموجودة بمدينة 6 أكتوبر حيث التقت بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والمهندس عاصم الجزار وزير الأسكان والتعمير، والمحافظ اللواء أحمد راشد ومحمد عبد الهادي رئيس المعاهد القومية المتخصصة والمهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة ٦ اكتوبر، والمهندس محمد مصطفي رئيس جهاز حدائق أكتوبر أكتوبر.


كما نجت أيضا النائبة صبورة السيد فى إنهاء إجراءات المدرسة الثانية  حيث خصص لها ١٠٠٠٠ عشرة الاف متراً ستتكفل المجالس المتخصصة تكاليف إنشاءها التي تتولاه هيئة المجتمعات العمرانية طبقاً لشروط وإشراف هيئة الابنية التعليمية، فيما توجهت د. صبورة السيد بالشكر لكافة الأجهزة المعنية التى تعاونت  من أجل تلبية هذه المطالب للأهالى بعد أن شهد المدرسة الحالية حالة كبيرة من الوحام والتكدس وأصبحت الحاجة الماسة إلى فصول أكبر وهو ما تحقق من خلال المدرستين الجدد.


النائبة صبورة السيد  عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ونائبة مدينة أكتوبر تضع ملف التعليم فى أولوياتها دائما وتعمل على نقل مشكل الطلاب وأولياء الأمور والعمل على وضع حلول لها على أرض الواقع بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، ومن ثم المدرسة القومية والزحام والكثافة فيها كان طوال الفترات الماضية يمثل أزمة كبيرة لدى المواطنين والأسر وهو ما دفعهم لتقديم الشكاوى  ووصل الأمر إلى التظاهرات، مما كان الدافع لتحرك النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب بشأن هذه الأزمة والتنسيق مع الجهات المعنية  حتى نجحت فى تخصيص مدرستين وليس مدرسة واحدة.


تحركات النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، حققت تطلعات الأهالى فى مدينة أكتوبر وخاصة الحريصين على أن يكون أبنائهم داخل المدرسة القومية  ويتلقون تعليم متوفق وومميز فى ضوء عملية تطوير التعليم التى تشهدها المنظومة، بجانب كثافة الفصول تكون  أفضل ومختلفة عن المدارس الأخرى، وهو ما يلقى تقدير دائم من الأهالى والمواطنين فى مدينة أكتوبر موجهين الشكر والتقدير للنائبة صبورة السيد على وقوفها بجانبهم ودعمها لملف التعليم والعمل على تطويره والنهوض به.

طارق شوقي التربية والتعليم المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية إنهاء أزمة المدارس القومية محافظة الجيزة

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