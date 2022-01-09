وليد شعبان يحلل أداء حكم مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو فى أمم افريقيا

سلط وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق الضوء على أداء الجزائري مصطفى غربال الذى أدار مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو.

وتغلب منتخب أسود الكاميرون على خيول بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف فى المباراة الافتتاحية بالمحموعة الأولى فى بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال وليد شعبان فى تصريحات خاصة لصدى البلد: كان يجب على الحكم الجزائرى مصطفى غربال أن يحتسب بنفسه ركلة جزاء لصالح الكاميرون فى الدقيقة السادسة والثلاثون دون الرجوع لتقنية V.A.R لاسيما أن الركلة كانت واضحة.

وتابع: زاوية رؤية الحكم كانت خاطئة لدرجة أنه مال بجسمه لرؤية الموقف ولكنه لم يشاهد سوى سقوط مهاجم الكاميرون ، وهذا ما دفعه لمراجعة V.A.R ليحتسب ركلة الجزاء الصحيحة .

وأضاف: فى المقابل ساعدته زاوية رؤيته الصائبة فى إحتساب ركلة جزاء ثانية صحيحة لصالح الكاميرون فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول .

واستطرد: حسم غربال الموقف فى كثير من المواقف عن طريق إشهاره للبطاقات الصفراء لاسيما حين أشهر البطاقة فى الثانية الثامنة والثلاثون لمدافع بوركينافاسو لتهوره الشديد مع المهاجم الكاميرونى.

وأكمل : تدخله بالبطاقات الصفراء فى الدقيقة الثانية والثلاثون للاعب بوركينافاسو وفى الدقيقة الواحدة والأربعون لمدافع الكاميرون .

وقال: كان الحكم المساعد الثانى عبد الحق يقظاً حين أشار لتسلل مهاجم الكاميرون قبل إحرازه هدف لفريقه فى الدقيقة التاسعة والخمسون وهو ما أكده ال V.A.R.