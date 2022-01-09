عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد شعبان يحلل أداء حكم مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو فى أمم افريقيا

صدى البلد

سلط وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق الضوء على أداء الجزائري مصطفى غربال الذى أدار مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو.

وتغلب منتخب أسود الكاميرون على خيول بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف فى المباراة الافتتاحية بالمحموعة الأولى فى بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال وليد شعبان فى تصريحات خاصة لصدى البلد:  كان يجب على الحكم الجزائرى مصطفى غربال أن يحتسب بنفسه ركلة جزاء لصالح الكاميرون فى الدقيقة السادسة والثلاثون دون الرجوع لتقنية V.A.R لاسيما أن الركلة كانت واضحة.

وتابع: زاوية رؤية الحكم كانت خاطئة لدرجة أنه مال بجسمه لرؤية الموقف ولكنه لم يشاهد سوى سقوط مهاجم الكاميرون ، وهذا ما دفعه لمراجعة V.A.R ليحتسب ركلة الجزاء الصحيحة .

وأضاف: فى المقابل ساعدته زاوية رؤيته الصائبة فى إحتساب ركلة جزاء ثانية صحيحة لصالح الكاميرون فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول .

واستطرد: حسم غربال الموقف فى كثير من المواقف عن طريق إشهاره للبطاقات الصفراء لاسيما حين أشهر البطاقة فى الثانية الثامنة والثلاثون لمدافع بوركينافاسو لتهوره الشديد مع المهاجم الكاميرونى.

وأكمل : تدخله بالبطاقات الصفراء فى الدقيقة الثانية والثلاثون للاعب بوركينافاسو وفى الدقيقة الواحدة والأربعون لمدافع الكاميرون .

وقال: كان الحكم المساعد الثانى عبد الحق يقظاً حين أشار لتسلل مهاجم الكاميرون قبل إحرازه هدف لفريقه  فى الدقيقة التاسعة والخمسون وهو ما أكده ال V.A.R.

وليد شعبان صطفى غربال الكاميرون بوركينا فاسو بطولة كأس أمم أفريقيا الحكم الجزائرى مصطفى غربال أ

ترشيحاتنا

بعد اعتناقها الإسلام.. وفاة ابن مغنية أيرلندية عقب اختفائه المفاجئ

نار مستعرة منذ 50 عاما.. بوابة جهنم لغز مخيف في صحراء تركمانستان..شاهد

مصادر: عودة معلمة المنصورة إلى عملها فى تدريس اللغة العربية

أحمد شوبير: هي إيه حكاية كورونا في بطوله أمم أفريقيا؟ .. شاهد

ضحايا محمد الأمين.. عرض 3 فتيات على الطب الشرعي لبيان التعدي الجنسي

إصابة بدر بانون مع منتخب المغرب.. وارتفاع إصابات كورونا في أسود الأطلس لـ15 حالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بعد صراع مع المرض

سرطان الحنجرة وتداعيات كورونا.. مصادر تكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الإبراشي

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

هتك عرض بـ الفيلا وتحرش في الدار.. تفاصيل قضية محمد الأمين

العفش اتحرق.. تفاصيل نجاة سهير رمزي من حريق فيلاتها.. فيديوجراف

التعاون السعودي يتعاقد مع مصطفي فتحي ..تفاصيل

مستشار الرئيس للصحة يعلن موعد اختفاء فيروس كورونا.. فيديو

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمتحور أوميكرون: الحذر لا يمنع القدر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يوقف القلب.. شاهد| لحظة انقلاب متسابق بالسيارة في رالي داكار بالسعودية

خبراء ينصحون بمسحة الحلق لاكتشاف أوميكرون .. وإدارة الغذاء والدواء تحذر بشدة

شاهد.. لحظة تفجير ملعب كرة قدم ضخم حتى الأرض

سامح عبدالعزيز يبدأ تصوير مشاهد ريهام حجاج في يو تيرن.. صور

فيديو

العفش اتحرق.. تفاصيل نجاة سهير رمزي من حريق فيلاتها.. فيديوجراف

منحنى الموت.. تفاصيل حادث الدائري الأوسطي في حلوان.. فيديوجراف

رياح مثيرة للأتربة وانخفاض في درجات الحرارة.. تحذير جديد بسبب الطقس

توقعات 2022.. عودة شيرين لطليقها وتراجع أدهم نابلسي عن اعتزال الغناء "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ