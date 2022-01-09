ضبط لحوم بلدية تم ذبحها خارج المجازر في البحيرة

حملات تموينية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية على محلات بيع اللحوم والتأكد من ذبحها بالمجازر الحكومية مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول منتجات سليمة ومطابقة للمواصفات القانونية وكذا الإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.

حملات تموينية في البحيرة



في نفس السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينيه على الأسواق أسفرت عن الآتي:-

- تم تحرير ٩ محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية وتم ضبط ٤٢ ك لحوم مفروم و كبدة وسجق غير صالحة للاستهلاك الادمى و بدون بيانات .



وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين