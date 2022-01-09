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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب بالشيوخ: إنشاء صندوق استثمار لدعم الشركات الناشئة نقلة اقتصادية كبيرة

أحمد سمير عضو لجنة
أحمد سمير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ

أيد أحمد سمير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن توصية وفد تنسيقية شباب الاحزاب بشأن إنشاء صندوق استثمار لدعم الشركات الناشئة، لدعم الشباب قائلا:" توجه حميد والدولة تقوم بجهود ضخمة من اجل توفير فرص عمل ودعم الشباب بشكل مباشر".

 

وأكد “سمير” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن الدولة قامت خلال الفترة الماضية بدعم الشباب بشكل كبير وذلك ظهر جليا من خلال منتدي شباب والعالم وخروج قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للنور، لافتا الى أن وجود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لا يتعارض مع إنشاء صندوق لدعم الشركات الناشئة فان أى توجه لدعم الشباب يعتبر بمثابة نقلة كبيرة للاقتصاد.

 

 دعم الشركات الناشئة 

وأشار عضو مجلس الشيوح أن دعم الشركات الناشئة يحول الاقتصاد الغير رسمي لاقتصاد رسمي  ويؤدي الي توفير وظائف جديدة للشباب ونقلة كبيرة فى الأقتصاد المصرى.

 

وأوصى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإنشاء صندوق استثمار لدعم الشركات الناشئة، وتعديل التشريعات الخاصة بالشركات الناشئة لتشجيع الاستثمار، بجانب تعزيز التنسيق بين المؤسسات البحثية، وإنشاء مدينة تكنولوجية على غرار silicon valley لتوفير البيئة المناسبة لهذه الشركات  في مجال التكنولوجيا.

 

جاء ذلك خلال مشاركة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب اليوم السبت 8 يناير في ورشة عمل بعنوان "تنامي الدور العالمي للشركات الناشئة وريادة الأعمال"، وذلك ضمن الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم الذي تنطلق فعاليات النسخة الرابعة منه خلال الفترة (10 - 13) يناير الجاري برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وجمعت الورشة العديد من الشباب ذات الجنسيات المختلفة، وعبروا عن رؤيتهم في مجال ريادة الأعمال، كما عرضوا وجهات نظرهم ومتطلباتهم لخلق بيئة مناسبة لدعم الشركات الناشئة، وطرحوا العديد من الصعوبات التي تواجه الشركات الناشئة وطرق التمويل، وما سببته جائحة كورونا من أضرار، وأيضا من طفرة حقيقية بين الشركات الناشئة، حيث تضاعف معدل إنشاء الشركات الجديدة عالميا بشكل كبير، وبرعت الجائحة في تبني التحول الرقمي وتفعيله في زمن قياسي.

 

شارك في الورشة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد فتحي، عصو مجلس النواب عن التنسيقية، وشيرين جمعه، باسم لطفي، أعضاء التنسيقية.

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