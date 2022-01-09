باستثناء الدقيقة ٣٧.. ناصر عباس: "غربال" أدار مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو بإمتياز

أكد ناصر عباس عضو لجنة الحكام السابق أن مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو من المواجهات الصعبة، لافتا إلى أن الحكم الجزائري مصطفى غربال الذى أدار اللقاء تحكيميا يستحق امتياز.

وقال ناصر عباس عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

باستثناء الدقيقة 37 من الشوط الأول الجزائري غربال وطاقم التحكيم نجوم لقاء الكاميرون وبوركينا فاسو (نتيجة صعوبة المباراة ، والاحداث والاختبارات الصعبة التي مرت علي طاقم التحكيم بالكامل، والضغوط ، والحالات التحكيمية داخل مناطق الجزاء).

وأضاف: في بطولة الامم الافريقية 33 في الكاميرون .. مباراة الافتتاح الكاميرون * بوركينا فاسو، الحكام بقيادة الجزائري مصطفي غربال، عبدالحق إتشعلي ، مقران قوراري اداروا مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا.

تابع: المباراة تحمل طابع الاثارة والمتعة والقوة، والضغوط الكبيرة علي طاقم التحكيم خاصة الحكم مصطفي غربال، والدروس التحكيمة والاختبارات الحقيقية داخل مناطق الجزاء والاختبار الأصعب للحكم غربال في مباراة الافتتاح خاصة في الدقيقة 37 من الشوط الأول ، والاختبار الثاني للحكم المساعد الثاني مقران والغاء هدف لصالح الكاميرون بداعي التسلل وحالة من الحالات الصعبة وتميز للحكم والVAR يؤكد القرار.

استطرد: السؤال المهم لماذا لم يحتسب الحكم مصطفي غربال ركلة الجزاء الاولي وانتظر معاونة الVAR في القرار علي الرغم من سهولة ووضوح الحالة التحكيمية وهي ركلة جزاء صحيحة لاتحتاج مساعدة من حكام الVAR.

وأشار إلى ان معايير احتساب المخالفات واشهار البطاقات الصفراء بميزان واحد ( امتياز ) إضافة إلى الشخصية والثبات والهدوء مفتاح غربال في النجاح وتقليل نسبة الاخطاء .

وأوضح أن اللياقة البدنية بكل العناصر من تحمل عام.. وتحمل سرعة.. سرعة قصوى وقراءة جيدة ( امتياز)، لافتا إلى أن التحرك والتمركز ومتابعة اللعب وفتح زوايا الرؤية جيد جدا باستثناء الدقيقة 37 من الشوط الاول عندما اشار الحكم باستمرار اللعب في مخالفة واضحة داخل منطقة جزاء بوركينا فاسو.

وقال: السؤال لماذا لم يحتسب الحكم ركلة الجزاء والسبب الرئيسي هو عدم مشاهدة الحالة لحظة ارتكاب المخالفة نتيجة حجب الرؤية من لاعب بوركينا علي الحكم الذي حاول أن يميل برأسه للمشاهدة ولكن للاسف كانت المخالفة تمت من مدافع الكاميرون وكان الافضل علي الحكم ان يتحرك سريعا ناحية اليسار لكي يفتح زاوية رؤية افضل ولكن ظل واقفا في مكانة . ويجب الاشادة بحكام الVAR في التعاون لمساعدة الحكم في تحقيق العدالة التحكيمية.

واختتم حديثه قائلا: في النهاية .. مبروك لطاقم التحكيم غربال ، عبدالحق ، مقرار وفي انتظار تفوق الحكام المصريين في البطولة بالمباريات القادمة .. البنا ،امين، ابوالرجال ، حسام ، عاشور