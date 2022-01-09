عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باستثناء الدقيقة ٣٧.. ناصر عباس: "غربال" أدار مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو بإمتياز

مصطفى غربال
مصطفى غربال

أكد ناصر عباس عضو لجنة الحكام السابق أن مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو من المواجهات الصعبة، لافتا إلى أن الحكم الجزائري مصطفى غربال الذى أدار اللقاء تحكيميا يستحق امتياز.

وقال ناصر عباس عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 
باستثناء الدقيقة 37 من الشوط الأول الجزائري غربال وطاقم التحكيم نجوم لقاء الكاميرون وبوركينا فاسو (نتيجة  صعوبة المباراة ، والاحداث والاختبارات الصعبة التي مرت علي طاقم التحكيم بالكامل، والضغوط ، والحالات التحكيمية داخل مناطق الجزاء).

وأضاف: في بطولة الامم الافريقية 33 في الكاميرون .. مباراة الافتتاح الكاميرون * بوركينا فاسو، الحكام بقيادة الجزائري مصطفي غربال، عبدالحق إتشعلي ، مقران قوراري  اداروا مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا.

تابع: المباراة تحمل طابع الاثارة والمتعة والقوة، والضغوط الكبيرة علي طاقم التحكيم خاصة الحكم مصطفي غربال، والدروس التحكيمة والاختبارات الحقيقية داخل مناطق الجزاء والاختبار الأصعب للحكم غربال في مباراة الافتتاح خاصة في الدقيقة 37 من الشوط الأول ، والاختبار الثاني للحكم المساعد الثاني مقران والغاء هدف لصالح الكاميرون بداعي التسلل وحالة من الحالات الصعبة وتميز للحكم والVAR يؤكد القرار.

استطرد: السؤال المهم لماذا لم يحتسب الحكم مصطفي غربال ركلة الجزاء الاولي وانتظر معاونة الVAR في القرار علي الرغم من سهولة ووضوح الحالة التحكيمية وهي ركلة جزاء صحيحة لاتحتاج مساعدة من حكام الVAR.

وأشار إلى ان معايير احتساب المخالفات واشهار البطاقات الصفراء بميزان واحد ( امتياز ) إضافة إلى الشخصية والثبات والهدوء مفتاح غربال في النجاح وتقليل نسبة الاخطاء .

وأوضح أن اللياقة البدنية بكل العناصر من تحمل عام.. وتحمل سرعة.. سرعة قصوى وقراءة جيدة ( امتياز)، لافتا إلى أن التحرك والتمركز ومتابعة اللعب وفتح زوايا الرؤية جيد جدا باستثناء الدقيقة 37 من الشوط الاول عندما اشار الحكم باستمرار اللعب في مخالفة واضحة داخل منطقة جزاء بوركينا فاسو.

وقال: السؤال لماذا لم يحتسب الحكم ركلة الجزاء والسبب الرئيسي هو عدم مشاهدة الحالة لحظة ارتكاب المخالفة نتيجة حجب الرؤية من لاعب بوركينا علي الحكم الذي حاول أن يميل برأسه للمشاهدة ولكن للاسف كانت المخالفة تمت من مدافع الكاميرون وكان الافضل علي الحكم ان يتحرك سريعا ناحية اليسار لكي يفتح زاوية رؤية افضل ولكن ظل واقفا في مكانة . ويجب الاشادة بحكام الVAR في التعاون لمساعدة الحكم في تحقيق العدالة التحكيمية.

واختتم حديثه قائلا: في النهاية .. مبروك لطاقم التحكيم غربال ، عبدالحق ، مقرار وفي انتظار تفوق الحكام المصريين في البطولة بالمباريات القادمة .. البنا ،امين، ابوالرجال ، حسام ، عاشور

ترشيحاتنا

بعد اعتناقها الإسلام.. وفاة ابن مغنية أيرلندية عقب اختفائه المفاجئ

نار مستعرة منذ 50 عاما.. بوابة جهنم لغز مخيف في صحراء تركمانستان..شاهد

مصادر: عودة معلمة المنصورة إلى عملها فى تدريس اللغة العربية

أحمد شوبير: هي إيه حكاية كورونا في بطوله أمم أفريقيا؟ .. شاهد

ضحايا محمد الأمين.. عرض 3 فتيات على الطب الشرعي لبيان التعدي الجنسي

إصابة بدر بانون مع منتخب المغرب.. وارتفاع إصابات كورونا في أسود الأطلس لـ15 حالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بعد صراع مع المرض

سرطان الحنجرة وتداعيات كورونا.. مصادر تكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الإبراشي

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

هتك عرض بـ الفيلا وتحرش في الدار.. تفاصيل قضية محمد الأمين

العفش اتحرق.. تفاصيل نجاة سهير رمزي من حريق فيلاتها.. فيديوجراف

التعاون السعودي يتعاقد مع مصطفي فتحي ..تفاصيل

مستشار الرئيس للصحة يعلن موعد اختفاء فيروس كورونا.. فيديو

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمتحور أوميكرون: الحذر لا يمنع القدر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يوقف القلب.. شاهد| لحظة انقلاب متسابق بالسيارة في رالي داكار بالسعودية

خبراء ينصحون بمسحة الحلق لاكتشاف أوميكرون .. وإدارة الغذاء والدواء تحذر بشدة

شاهد.. لحظة تفجير ملعب كرة قدم ضخم حتى الأرض

سامح عبدالعزيز يبدأ تصوير مشاهد ريهام حجاج في يو تيرن.. صور

فيديو

العفش اتحرق.. تفاصيل نجاة سهير رمزي من حريق فيلاتها.. فيديوجراف

منحنى الموت.. تفاصيل حادث الدائري الأوسطي في حلوان.. فيديوجراف

رياح مثيرة للأتربة وانخفاض في درجات الحرارة.. تحذير جديد بسبب الطقس

توقعات 2022.. عودة شيرين لطليقها وتراجع أدهم نابلسي عن اعتزال الغناء "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ