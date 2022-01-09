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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد شوبير: هي إيه حكاية كورونا في بطوله أمم أفريقيا؟ .. شاهد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

علق الإعلامي أحمد شوبير علي انتشار فيروس كورونا، في بطولة أمم أفريقيا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

وكتب أحمد شوبير في تويتة له: “هي ايه حكاية الكورونا في البطوله دي؟؟ كمان الحكم المساعد الدولي المصرى أحمد حسام طه دعواتنا بالشفاء ويارب البطوله دي تكمل علي خير”. 

 

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وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF عن اختيار خمسة حكام مصريين ضمن الحكام المختارين لإدارة مباريات بطولة الأمم الأفريقية المقرر أن تنطلق في الكاميرون 9 يناير المقبل.

 

والحكام هم: أمين عمر - محمود البنا ( حكما ساحة ) و أحمد حسام طه - محمود أبو الرجال ( حكمين مساعدين) ومحمود عاشور ( حكم VAR ).

 

وتنطلق النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون بالفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

الإعلامي أحمد شوبير احمد شوبير انتشار فيروس كورونا فيروس كورونا كورونا الاتحاد الافريقي

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