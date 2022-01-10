تنسيقية شباب الأحزاب: مبادرة صحة أفريقيا تهدف لتحصين شعوب القارة السمراء

شارك أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في ورشة العمل الخاصة بمستقبل إفريقيا ما بعد الجائحة في ضوء أجندة أفريقيا 2063.

تحدثت النائبة هادية حسني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول تدشين مبادرة "صحة إفريقيا" لتحصين الشعوب الأفريقية وخلق حالة من الاتحاد في التصدي للتحديات التي تتعرض لها إفريقيا على مستوى الصحة والعمل على تطوير منظومة البحث العلمي وانشاء صناعات متطورة واستغلال الأفكار المبتكرة لتصنيع اللقاحات والأدوية التي تحتاجها إفريقيا، وذلك في ظل ما تعانيه افريقيا من تداعيات وصعوبات وتدّني معدلات التلقيح مقارنة بالدول المتقدمة.

كما أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على ضرورة دعم مبادرة صحة إفريقيا من خلال الدعم الاقتصادي ومحاولة دعم خطط وجهود الاتحاد الإفريقي لتخفيف تداعيات الجوائح والصراعات السياسية التي لا تساعد على التطور والنهوض المطلوب لتصل إفريقيا للمكانة التي تستحقها.

وتحدث حسام الدين محمود عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول جهود دعم التعاون في دعم القارة الأفريقية على كافة المستويات وكذلك العمل على دعم الأفكار الشبابية في ريادة الأعمال وتحسين المناخ للعمل الشبابي وتقاسم المعرفة بما يتلائم مع ما تملكه افريقيا من قدرات وموارد هائلة تساعد على التعجيل بتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة ٢٠٦٣.

كما تحدث أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن المشاكل التي تواجه التحول الرقمي و استخدام التكنولوجيا في إفريقيا، موضحا التحديات التي تواجه أفريقيا في هذا القطاع.

وعرض حمامصي، بعض التوصيات لمواجهة تلك التحديات و العمل على تطوير منظومة التحول الرقمي في أفريقيا.