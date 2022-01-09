مسيرة حافلة.. المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الإعلامي وائل الإبراشي

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسي الإعلامي الكبير وائل الابراشي الذى وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة .

‎وتقدمت المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل ، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح اعماله و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتوفي الليلة الإعلامي وائل الإبراشي متأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا، عن عمر ناهز 58 عاماً.

وكتب نجل شقيقه عبر حسابه : توفي عمي الإعلامي وائل الإبراشي، في ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة له ".

رحلة مرض مؤلمة



في بدايات إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا، حاول طمأنة متابعيه من خلال رسالة بعثها لزميله عمرو أديب قرأها على المشاهدين.

وكتب وائل الإبراشي: "نُقلت في سيارة إسعاف وأنا في حالة حرجة وتمكنت كورونا من التهام جزء كبير من رئتيّ، والآن حالتي بدأت في التحسن بالرغم من صعوبة الحالة، وممنوع من الحديث".

مولد وائل الإبراشي



ولد الإبراشي في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، عمل صحفياً بجريدة روز اليوسف ولا يترأس الآن تحرير أى جريدة بعد تقديم استقالته من صوت الأمة.

قدم برنامج " التاسعة " عقب نشرة التاسعة الإخبارية على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بعد أن قدم لعام تقريباً برنامج " كل يوم " خلفاً لعمرو أديب على قناة أون، وسابقاً قدم وائل خلفاً للإعلامية منى الشاذلي برنامج " العاشرة مساءً " اليومي الذي بُث على قناة دريم؛ وكان مُقدماً لبرنامج " الحقيقة " على شاشة قناة دريم2.