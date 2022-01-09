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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس البرلمان ناعيا تهاني الجبالي: كانت من أوائل المعبرات عن قدرة المرأة على تحمل مهمة القضاء

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بإسمه وبإسم أعضاء المجلس ببالغ الحزن والأسى المستشارة الدكتورة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، والتى كانت من أوائل المعبرين عن قدرة المرأة المصرية في تحمل مهمة القضاء، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها ومحبيها صبر المؤمنين.

وتوفيت المستشارة تهانئ الجبالي، صباح اليوم الأحد، في المستشفى؛ متأثرة بوفاتها بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن المستشارة تهانى الجبالي ولدت فى 20 نوفمبر 1950 وتعد أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في العصر الحديث ، تخرجت فى كلية الحقوق جامعة المنصورة عام 1973، وحصلت على الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري.


وعملت الراحلة بالمحاماة لمدة 30 سنة، تم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944 م، تولت لجنة المرأة في اتحاد المحامين العرب ، تم انتخابها دورتين على التوالي عضوا بمجلس نقابة المحامين المصرية كأول محامية منذ إنشاء النقابة وتم تعيينها نائب رئيس المحكمة الدستورية كأول قاضية مصرية فى 2003 ، حصلت على أكثر من 30 وساما ودرعا تكريميا، أبرزها درع الأمم المتحدة للعمل الاجتماعي، درع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 2003، درع العيد الخمسيني لاتحاد المحامين العرب عام 1999، درع الاتحاد النسائي التقدمي عام 2000 م، درع منظمة المرأة العربية عام 2004 م.

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