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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نوستالجياI زى النهاردة.. السويس يهزم الزمالك وحكم اللقاء يلغي مباراة السكة الحديد والأبيض

صدى البلد

شهد يوم الجمعة الموافق 9 يناير عام 1981 بإلغاء حكم مباراة السكة الحديد و الزمالك اللقاء في الدقيقة 38 من الشوط الثاني الذى جمعت بينهما في الدوري الممتاز.

 

و ذلك بسبب الإعتراض الشديد من جانب لاعبي السكة علي خلفية احتسابه لضربة جزاء ضد فريقهم.

 

وكان اللقاء الذي شهده ستاد القاهرة ضمن مباريات الاسبوع الثامن عشر للدوري العام قد توقف و النتيجة هي التعادل الايجابي هدف لكل فريق.

 

حيث تقدم مجدي إمام للفريق الحديدي في الدقيقة 41 من الشوط الاول وتعادل نصر ابراهيم للفريق الابيض في الدقيقة التاسعة من الشوط الثاني.

 

وقرار لجنة المسابقات هو اعتماد فوز الابيض بهدفين اعتباريين ليرتفع رصيد المتصدر الي 29 نقطه.

 

وفى يوم الخميس الموافق 9 يناير عام 1986 فاز منتخب السويس علي الزمالك بهدف نظيف علي ستاد السويس في الأسبوع الثاني عشر للدوري العام و الأول من الدور الثاني.

 

محمود أسامة سجل هدف المباراة الوحيد برأسية في الدقيقة 32 من الشوط الأول والأبيض يتوقف رصيده عند 14 نقطة.

 

بينما تتوقف مسابقة الدوري لمدة شهرين ونصف حتي تتاح الفرصة للمنتخب القومي لآداء مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر في شهر مارس.

مباراة السكة الحديد و الزمالك السكة الحديد الزمالك 9 يناير عام 1981 منتخب السويس

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