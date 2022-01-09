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أخبار البلد

الأعلى للإعلام ناعيا وائل الإبراشي: كان مثالا للإعلامي المخلص والمحب لوطنه

صدى البلد

نعى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإعلامي وائل الإبراشي، الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرتين الصحفية والإعلامية، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس في بيانه، إن مصر فقدت واحدا من أهم الإعلاميين الذين تميزوا بالحياد، وأنه استطاع بموهبته وتميزه في المجال الإعلامي، أن يصبح واحدًا من أهم الإعلاميين بمصر والوطن العربي.

وأضاف المجلس أن الراحل كان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، ومثالا للإعلامي المخلص والمحب لوطنه.

يذكر أن الكاتب الصحفي والإعلامي وائل الإبراشي من مواليد 26 أكتوبر لعام 1963، واستطاع بموهبته وتميزه في المجال الإعلامي أن يصبح واحدًا من أهم الإعلاميين بمصر والوطن العربي.

ووُلد الإعلامي وائل الإبراشي في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وفي بدايته عمل صحفيًا بجريدة روزاليوسف، وصوت الأمة، حتى ترأس تحريرها 2006، وعام 2013 تولى رئاسة تحرير جريدة الصباح، إلا أنه حاليًا لا يترأس تحرير أي جريدة بسبب انشغاله بالبرامج التلفزيونية التي يقدمها.

وبزغ نجم الإعلامي وائل الإبراشي وذاع صيته، عندما قدّم برنامج العاشرة مساءً، خلفًا للإعلامية منى الشاذلي، حيث كان يقدم برنامج الحقيقة على شاشة دريم 2، وأيضًا قدّم برنامج كل يوم لعام تقريبًا على قناة ON، خلفًا للإعلامي عمرو أديب، ويُقدم حاليا برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى.

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