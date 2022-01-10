وزير البيئة الأسبق: التغيرات المناخية تؤثر على خطط التنمية المستدامة.. فيديو

قال الدكتور مصطفى كامل، وزير البيئة الأسبق، إن التنمية المستدامة تأتي في 3 إطارات اقتصادية وبيئية وإجتماعية، وما يحدث من تغيرات مناخية يؤثر على خطط التنمية المستدامة.



وأضاف "كامل"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية"TEN"، أنه منذ حوالي 10-15 عام كانت الأمور في الطقس والمناخ متقلبة ولم ننتبه لهذا الأمر، وكنا نتحدث عن العواصف والأمطار والصيف والشتاء وما يشهده من تغيرات والتغيرات الجوية، والعالم العربي أجمع لم ينتبه لمعنى كلمة البيئة وكان يعتبر البيئة نوع من الرفاهية ولم يهتم بها.



وتابع وزير البيئة الأسبق، أن الكرة الأرضية فاجأتنا بحالة غضب لم نحسب عواقبها، وشهدنا انفجار من الكرة الأرضية بدأت بحرائق الغابات والاعاصير والتسوماني وكنا نعتبر انها كوارث طبيعية، ولكنها كوارث بفعل الإنسان وهي بمثابة جرس إنذار لم ننتبه إليه لكوارث مرتقبه، مشيرًا إلى أنه مع بدء جائحة كورونا وتوقف العالم عن التصنيع وانخفاض الانبعاثات بدأت التغيرات المناخية تهدأ.

وأوضح أن الدول الكبرى لم تفعل أي شي لمواجهة التغيرات المناخية، ومصر تستضيف قمة المناخ المقبلة، وسوف تتحدث باسم القارة الإفريقية، متمنيًا أن تظهر مصر بمظهر لائق، وأن يتم التجهيز بتركيز شديد وأن تكون المشروعات المقدمة بالقمة موضوعية ولها فاعلية.

