عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ جنوب سيناء يكشف آخر الاستعدادات لمنتدى شباب العالم

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن الاستعدادات لمنتدي شباب العالم ٢٠٢٢، مؤكدا أنه مسؤولون عن جعل شرم الشيخ فى أبهى صورها.

 

وقال خالد فودة، في حوار لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الأحد، أن التحدي الكبير كان الأسبوع الماضي والمدينة تعرضت لسقوط ثلوج وبرق ورعد بطريقة قوية وعواصف، والامطار استمرت لساعات طويلة.

وتابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، انه :"بكرا الصبح هتلاقوا المدينة مغسولة وخاصة أن شرم تعرضت لأمطار اليوم"، لافتا إلى أن المحافظة تقدم كل الدعم من أجل إنجاح المنتدي.

 

وأكمل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه نوفر كل اللوجيستيات للمنتدى وكل الدعم والإجراءات المطلوبة، نساعد ونساهم في إنجاح المنتدي بكل حب.

 

وأردف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه لدينا غرفة عمليات فيها كل الأجهزة المدنية.

 

خالد فودة جنوب سيناء أخبار التوك شو اليوم شباب العالم إدارة منتدى شباب العالم

موضوعات متعلقة

عضو بتنسيقية الأحزاب: مفاجآت عديدة بمسرح شباب العالم هذا العام

ترشيحاتنا

سوني تدخل عالم الواقع الافتراضي ببراءة اختراع لماسح ضوئى ثلاثي الأبعاد

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 10- 1- 2022

نظرة شاملة عن جي إم سي يوكون XL موديل 2022 في الإمارات|صور

دعاء الرزق وتيسير الأمور في الصباح.. احرص على ترديده

صفر في هذه المنطقة.. الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة يصل لحد الصقيع

عيد ميلاد سميرة سعيد.. كيف تميزت الديفا بلون غنائي خاص؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاته بـ 4 ساعات.. آخر كلمات وائل الإبراشي . ماذا قال؟

سرطان الحنجرة و تداعيات كورونا.. مصادر تكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة وائل الإبراشي

بأوامر من الرئيس السيسي.. منع استخدام البنزين أو السولار بشرم الشيخ |فيديو

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

طلعونا فاصل.. بكاء مصطفى شردي ولبنى عسل حزنا على وائل الإبراشي

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بعد صراع مع المرض

لمدة 36 ساعة.. قطع المياه عن مدينة السلام بـ السويس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ بـ الحقيقة وتألق في العاشرة ورحل بعد التاسعة..بصمات وائل الابراشي الإعلامية

صور نادرة لـ وائل الإبراشي مع زوجته وابنته الوحيدة فرح.. شاهد

شريان الحياة.. أهمية نهر النيل للمصريين.. ودور الرئيس السيسي في الحفاظ عليه

نار مستعرة منذ 50 عاما.. بوابة جهنم لغز مخيف في صحراء تركمانستان..شاهد

فيديو

لن يعود إلي الشاشة.. تفاصيل اللحظات الاخيرة في حياة وائل الإبراشي .. فيديوجراف

العفش اتحرق.. تفاصيل نجاة سهير رمزي من حريق فيلاتها.. فيديوجراف

منحنى الموت.. تفاصيل حادث الدائري الأوسطي في حلوان.. فيديوجراف

رياح مثيرة للأتربة وانخفاض في درجات الحرارة.. تحذير جديد بسبب الطقس

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ