محافظ جنوب سيناء يكشف آخر الاستعدادات لمنتدى شباب العالم

كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن الاستعدادات لمنتدي شباب العالم ٢٠٢٢، مؤكدا أنه مسؤولون عن جعل شرم الشيخ فى أبهى صورها.

وقال خالد فودة، في حوار لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الأحد، أن التحدي الكبير كان الأسبوع الماضي والمدينة تعرضت لسقوط ثلوج وبرق ورعد بطريقة قوية وعواصف، والامطار استمرت لساعات طويلة.

وتابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، انه :"بكرا الصبح هتلاقوا المدينة مغسولة وخاصة أن شرم تعرضت لأمطار اليوم"، لافتا إلى أن المحافظة تقدم كل الدعم من أجل إنجاح المنتدي.

وأكمل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه نوفر كل اللوجيستيات للمنتدى وكل الدعم والإجراءات المطلوبة، نساعد ونساهم في إنجاح المنتدي بكل حب.

وأردف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه لدينا غرفة عمليات فيها كل الأجهزة المدنية.