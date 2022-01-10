البنك الزراعي المصري : نهدف إلي تطوير 750 فرعا في المرحلة الأولي من خطة التطوير ..فيديو

قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، أن البنك الزراعي المصري الأن اتجه إلي أن يكون موظف البنك من أبناء القري المتواجد بها البنك و أساليب الري الحديث تسهم في زيادة إنتاجية الأرض الزراعية بنحو 40% .

واضاف فاروق خلال لقائه في برنامج " مال وأعمال " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، إن تطوير العنصر البشري في البنوك يساعد علي نشر وتحقيق الشمول المالي مشيرا إلي أن خلال العام الماضي تم تعيين 2000 موظف من حديثي التخرج ونقدم برامج للموظفين لصقل مهاراتهم ونهدف إلي تطوير 750 فرع في المرحلة الأولي من خطة التطوير ونهدف إلي نشر 1000 ماكينة صراف إلي في القري والنجوع .

وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري ، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظي بأولوية كبيرة في التمويل، وهناك 8500 مستفيد من المبادرة التي أطلقها البنك الزراعي المصري "باب رزق".