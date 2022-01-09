وزير قطاع الأعمال: تطبيق منظومة تجارة القطن في جميع المحافظات

بشرى سارة..

أعلن الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام عن مفاجأة سارة، جاري الإفصاح عنها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح هشام توفيق، خلال حوار تلفزيوني خاص مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، اليوم الأحد، أنه سيتم تطبيق منظومة تجارة القطن في جميع المحافظات، مشيرا إلى أنه تم إلغاء الوسيط في منظومة بيع القطن، والفلاح يتعامل مباشرة مع الوزارة.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أنه سيتم تسليم كيس جديد بالدوبارة القطنية للفلاح لضمان عدم خلط الأكياس، مؤكدا أنه جاري استلام أكياس القطن من المزارعين في 200 مركز بـ 14 محافظة.

وأوضح هشام توفيق، أنه سيتم ربط سعر القطن المصري بالأسعار العالمية، وتم وضع خطة لاستعادة ريادة القطن المصري عالميا خلال عامين .