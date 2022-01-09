تدريبات عن فن الإتيكيت لمعلمي المدارس ومديري الإدارات بدمياط

محافظة دمياط

شهد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، ورشة عمل أقامتها إدارة التدريب بالديوان لتدريب معلمي مدارس اللغات الرسمية عن فن الاتيكيت في المقابلات الشخصية والتعامل مع القيادات وأولياء الأمور والطلاب.



وخلال ورشة العمل، أوضحت مها بدوى مدير إدارة التدريب، أن الاتيكيت "فن الخصال الحميدة" أو "السلوك بالغ التهذيب" وتتعلق قواعد الاتيكيت بآداب السلوك، والأخلاق والصفات الحسنة، بالإضافة إلى أن الاتيكيت يضم مجموعة القواعد والمبادئ المكتوبة، وغير المكتوبة، والتي تنظم المجاملات والأسبقية، ومختلف المناسبات والحفلات والمآدب الرسمية والاجتماعية، وهذه القواعد والمبادئ تدل على الخلق القويم الذي يجمع بين الرقي، والبساطة، والجمال.

وتناولت الورشة، كيفيه تطبيق المعلم لفن الاتيكيت في الحديث والتعامل مع القيادات واولياء الأمور والزملاء والطلاب، بالإضافة إلي المقابلات الشخصية وما يستحب فيها وكيفية الاستعدادات الخاصة لها.

وفي نفس السياق، شهد اليوم الدكتور خالد خلف ورشة العمل رقم ٨ لمديري الإدارات النوعية بالديوان عن كيفية استخدام فن الاتيكيت في كتابة المخاطبات والمكاتبات الإدارية، لمديري الإدارات النوعية وذلك خلال اللقاء الاسبوعي للتنمية المهنية عبر برنامج Teams

وشملت ورشة العمل كيفية كتابة المخاطبات والمكاتبات الإدارية واختيار اللغة والصياغه المناسبة، واستعراض لنماذج مكاتبات إدارية.

وانتهي النقاش بعرض تساؤل من "وكيل الوزارة" لمديري الادارات النوعية عن الفرق بين الخطاب والتقرير ومذكره العرض ليكون محور اللقاء الاسبوعي للتنمية المهنية القادم.

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