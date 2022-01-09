ميدو: أتمنى لكل الأندية المصرية السير على نهج الأهلي

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يعد رمزا مميزا للاعبي الكرة ونجاحاته أكبر انتصار لنجوم اللعبة.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الخطيب تسلم اليوم جائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي.. الأهلي من ناحية التخطيط والإدارة الصحيحة، يعمل بشكل رائع أتمنى أن تسير كل الأندية المصرية على نهج الأهلي".

وأضاف ميدو: "الخطيب رمز للاعبي الكرة ونجاحاته أكبر انتصار للأساطير، خاصة أن البعض كان يردد بأن لاعب الكرة لا ينجح إداريا، ولكن محمود الخطيب أثبت عكس ذلك".

واختم حديثه قائلا: "التخطيط الاستراتيجي في النادي الأهلي يعد الأفضل في مصر، وهذا سر نجاحات الأهلي دوما، واستقراره فكرة التخطيط للمستقبل والاستراتيجية الثابتة على مدار تاريخ النادي الأهلي".