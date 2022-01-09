1.1 مليار جنيه أرباح الأهلي في زمن كورونا.. تفاصيل

علق الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي على فوز النادي الأهلي، بجائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي مشددا على أن الفوز بتلك الجائزة ناتج عن جهود كبيرة تمت على مدار الفترة الماضية.

قال سعد شلبي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تعامل الأهلي المميز مع ظروف جائحة كورونا ساهم بشكل كبير في النجاحات التي تحققت والفوز بتلك الجائزة لم يكن صدفة أو هدفه التكريم فقط ولكن كان هناك ملفات مُقدمة ولجنة تحكيم اختارت النادي الأهلي بناء على النجاحات التي تحققت خلال الفترة الصعبة الماضية".



أضاف: "أبرمنا عقودا طويلة الأمد حققت لنا أرباحا بمقدار مليار و700 ألف جنيه وهذا إنجاز مميز في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها رياضيا بسبب ظروف كورونا".

وختم حديثه قائلا: "العمل الجماعي والاستراتيجية المستقبلية التي وضعها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تجعل الأمور مستقرة دوما بل يجعلنا نجني أرباحا".