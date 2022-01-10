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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تنسيقية الأحزاب تشارك في اليوم الثاني لورشة عمل "جائحة كورونا

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشاركتها في ورشة عمل جائحة كورونا ومراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ٣٠٣٠ بمنتدى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من ١٠ الى ١٣ يناير الجاري .

ضم وفد التنسيقية المشارك في الورشة كل من النائبة أميرة صابر و مؤمن سيد و أحمد يحيي و محمد الصعيدي.

قدم المشاركون عدداً من الحلول التي من شأنها أن تتعامل مع التحديات التي خلفتها الجائحة لتحقق أهداف التنمية المستدامة.

تناولت النائبة أميرة صابر في عرضها  الهدف الثالث "الصحة الجيدة و الرفاه" وتقنية التطبيب عن بعد و ما قد تفتحه من آفاق كبيرة أمام تقديم الخدمات الطبية للمرضى و كذلك رفع كفاءة الأطقم الطبية و التعامل مع تحديات اختلاف جودة الخدمة الطبية في الدول التي تعاني من المركزية، وكذلك أهمية أن تتجه الدول نحو التوسع في استخدام هذه التقنية و ضمان كفاءة النظم التكنولوجية بها للحفاظ علي البيانات.

و في مجموعة عمل الطاقة النظيفة في ورشة أهداف التنمية المستدامة بعد جائحة كورونا ناقش الطيار محمد الصعيدي أهمية تداول و تطوير البحث العلمي بين دول العالم في مجال الطاقة النظيفة، فهذه القضايا لن يتم الوصول لحلول نهائية فيها الا بمجهود دولي يتشارك فية جميع الاطراف. 
كما قدم الصعيدي مقترحا حول إنشاء ال Green Hub و هو معهد بحثي دولي منوط به التطوير و البحث في مجالات الطاقة النظيفة بالمشاركة مع جميع دول العالم، و يكون في العاصمة الإدارية الجديدة لكونها مدينة خضراء حديثة على أرض مصر.

وطرح مؤمن سيد التعاون بين الدول لتوفير اللقاحات الخاصة بكوفيد ١٩ على أن تقوم الدول التى لديها كثرة فى انتاج هذة الأدوية لتوفيرها للدول النامية والدول الأفريقية. 
 

وطرح أحمد يحيى سلبيات وإيجابيات البنية التحتية المستدامة وكيفية استغلال الإيجابيات وتجنب السلبيات على قدر الإمكان واستفادة الدول فيما بينها بتجاربها الخاصة فى البنية التحتية المستدامة وتم الاستشهاد بالعاصمة الادارية الجديدة كنموذج.

التنمية المستدامة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ٣٠٣٠ منتدى شباب العالم جائحة كورونا

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