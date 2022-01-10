امريكية تتهم شقيق زوجها رئيس برلمان ميشيجان السابق باغتصابها بعد تعرضها لعملية غسيل مخ

اعترفت المرأة التي تتهم رئيس مجلس النواب السابق في ميشيجان باغتصابها مرارًا وتكرارًا لأكثر من عقد من الزمان بأنها بدأت الاتصال الجنسي بمهاجمها المزعوم - وهو شقيق زوجها - بعد ان تعرضت من قبل المشرع السابق لعملية 'غسيل مخ' تعرضت بعدها لهتك عرضها على يده اكثر من مرة'، حسبما تدعي

وتقدمت ريبيكا تشاتفيلد ، 26 عامًا ، الأسبوع الماضي لتدلي بتفاصيل محنتها بعد أن رفعت شكوى جنائية ضد لي تشاتفيلد الشهر الماضي.

وفي الدعوى الجنائية، اتهمت المرأة أصغر رئيس لمجلس النواب في ميشيجان منذ أكثر من قرن بالاعتداء عليها جنسيًا عدة مرات أثناء التحاقها بأكاديمية شمال ميشيجان المسيحية، التي كانت تديرها عائلته.

ربيكا - التي تدعي أن الإساءة بدأت عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها - اعترفت في مقابلة مع بريدج ميتشجان، بأنها تواصلت في بعض الأحيان مع تشاتفيلد، لكنها ادعت أنها كانت تحت تأثير تعويذته خلال ذلك الوقت، والتي استطاع بها ان يأسرها ويطوعها رهنا لاوامره، وفقا لما روته على لسانها صحيفة ديلي ميل البريطانية

واضافت: 'لم يكن الأمر بالتراضي أبدًا، لأنه بدأ عندما كنت قاصرًا - غسل دماغي، وعقلي ، وتلاعب بي، نفسيا وعاطفيا - لقد أعدني لأكون من يريد أن أكون".

وتم انتخاب شاتفيلد، البالغ من العمر 33 عامًا، في عام 2014 وشغل منصب رئيس مجلس النواب في الولاية ميتشيجان في عام 2019.

وفي العام التالي، ترأس وفدًا من سبعة من قادة الحزب الجمهوري في ميشيجان التقوا بالرئيس آنذاك دونالد ترامب في البيت الأبيض بينما كان يحاول قلب فوز الديموقراطي جو بايدن بايدن عبر تحويل نتائج الانتخابات لصالحه في الولاية

واستمرت الانتهاكات المزعومة من قبل السياسي المتزوج، الذي ترك منصبه في عام 2021 بسبب قيود المدة، حتى العام الماضي، وفقًا لشكوى المدعية بأنها تعرضت لانتهاكات جنسية على يده

وقالت شرطة ميشيجان يوم الخميس إنها تحقق في مزاعم المرأة ضد رئيس مجلس نواب الولاية السابق.

وتزوجت ربيكا من الأخ الأصغر للسياسي آرون في عام 2014 بعد أن التقى الاثنان في الأكاديمية المسيحية في بيرت ليك - حيث كان والد الأخوين، القس، المشرف على المدرسة.