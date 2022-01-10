رشاراغب: إجراءات احترازية مشددة في منتدى الشباب.. والطاهري: بنلبس سوار لو المسحة سلبية كل 48 ساعة.. فيديو

قالت رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ولمنتدي شباب العالم ، إن مصر لديها من الإمكانيات والإجراءات الاحترازية ومعايير الأمان ما يوفر الحماية للمشاركين في منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة ضد فيروس كورونا.

وأضافت رشا راغب خلال لقائها مع " احمد الطاهري " علي قناه " اكسترا نيوز" ، إن مصر دولة واعية جدا ولديها القدرة علي إقامة الفاعليات الدولة مؤكدة أن مصر قامت بتطبيق كافة معايير الأمان وراعت جميع المحاذير الدولية والإجراءات المشددة ومن جانبه رد احمد الطاهري قائلا " بنلبس سوار لو المسحة سلبية كل 48 ساعة".

وأوضحت رشا راغب ، إن الشباب المصري لم يخذلنا ولا مرة منذ اطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب منذ عام 2016 حتي الأن وجميع مؤتمرات الشباب تتم بأيديهم وبخلاصهم وشغفهم وتتوج بالنجاح في النهاية واعتمدنا في منتدي شباب العالم علي إمكانيات مصرية خالصة ولم نستعين ببيوت خبرة خارجية .