رشا راغب ترد على الطاهري: كتير أوي.. واللي حابب ينضم للأكاديمية يعبر الاختبارات.. فيديو

قالت رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ولمنتدى شباب العالم ، إن الرئيس السيسي وجه بأن تكون الأكاديمية عند انطلاقها قادرة علي إفراز رجال دولة قادرين علي تولي المسؤولية ، مؤكدة أن الوطنية للتدريب بعيدة كل البعد عن الشكل النمطي لمؤسسات التدريب .

وأضافت رشا راغب خلال لقائها مع " احمد الطاهري " علي قناه " اكسترا نيوز" ، إن الأكاديمية تحتوي علي محتوي متطور للتدريب بالإضافة إلي الأنشطة المصاحبة له ونعمل علي اطلاع المتدربين علي آلبات صناعة واتخاذ القرار ، مشيرة إلي أن الفرص التدريبية متاحة للجميع شرط اجتياز إجراءات القبول ولا يوجد مجال للواسطة ورفضت وسطات كثيرة .

وأوضحت رشا راغب ، سبب نجاح منتدي الشباب في نسخته السابقة هو إيمان القائمين علية بالفكرة والشغف ، مؤكدة أن أجندة منتدي شباب العالم أفردت مساحة كبيرة لمبادرة " حياة كريمة " كونها غير مسبوقة ورائدة في العالم .