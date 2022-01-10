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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ جنوب سيناء: طورنا مطار شرم الشيخ لمواكبة الأحداث التي تمر بها مصر.. فيديو

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، إن الطرق هي شرايين التنمية ، متابعًا :" قمنا بعمل تطوير للمطار للمواكبة الأحداث التي تمر بها مدينة شرم الشيخ".

وأضاف خالد فودة خلال حواره ببرنامج " من مصر " والمُذاع على " فضائية " سي بي سي" ، أنه سيتم
افتتاح المرحلة الأولى من المطار والمرحلة الثانية يوم 30 من شهر أغسطس قبل بداية قمة المناخ.

وفي سياق متصل ، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال منتدى شباب العالم.

 

وأضاف "فودة":"نرحب بأي مؤتمرات تُعقد بالمدينة"، لافتا "رفعنا درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة بالتزامن مع منتدى شباب العالم".


وتنطلق غدا، الإثنين، النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، في مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وكثفت الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى من استعداداتها، بالتزامن مع بدء انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم غدا -  الإثنين - وفى ضوء توجيهات الطـيار محمد منار وزير الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر فى المنتدى بما يليق بمكانة مصر وريادتها.

 

ورفعت سلطات وزارة الطيران المدني، درجة الاستعداد القصوى بمطارى القاهرة وشرم الشيخ وتشكيل فرق عمل بالتنسيق بين جميع الشركات التابعة للوزارة لتقديم كافة التيسيرات لوفود منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة والمقرر إقامتها فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 10 الى 13 يناير الحالى.


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محافظ جنوب سيناء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خالد فودة

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