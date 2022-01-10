محمد صلاح: محمود عاشور يتميز في أول طرد بعد افتتاح أمم أفريقيا

أكد محمد صلاح عبد الفتاح المحاضر التحكيمي، أن محمود عاشور حكم تقنية الفيديو المعروفة ب var تميز في مباراة منتخبي كاب فيردى وإثيوبيا.

وتغلب منتخب كاب فيردي، على نظيره منتخب إثيوبيا بهدف دون رد أحرزه اللاعب جوليو تافاريس في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا.

ويشارك منتخب كاب فيردي، ضمن منافسات المجموعة الأولى فى بطولة كأس أمم إفريقيا رفقة منتخبات الكاميرون وبوركينا فاسو وإثيوبيا.

وانطلقت مساء أمس الأحد منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون على أن تستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل فى نسختها ال ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخبا.

قال محمد صلاح عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لصدى البلد:

جاءت ابرز الحالات التحكيمية في مباراة اثيوبيا والرأس الأخضر في الدقيقة العاشرة، بعد احتساب حكم اللقاء مخالفه علي لاعب اثيوبيا ومنع فرصه محققه تستحق الطرد ويقوم على إثرها محمود عاشور حكم الفيديو بدوره باستدعاء الحكم للمراجعة ويعود ليشهر اول بطاقة حمرا في البطولة.



أضاف: وأيضا تميز الحكم المساعد المصري محمود أبو الرجال في الدقيقة ٤١ /٥١/٦١ بقرارات التسلل الصحيحة وتمركز نموذجي اعطي له الامكانية في اتخاذ القرار الصحيح.

استطرد : واجمالا ظهور جيد جدا لممثلي التحكيم المصري عاشور وابو الرجال في اول أيام بطولة أمم افريقيا ٢٠٢١.