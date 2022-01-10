خالد فودة : الأمم المتحدة تحرص دائمًا على إقامة المؤتمرات بـ "شرم الشيخ " |فيديو

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، إن مدينة شرم الشيخ قامت باستبقال عدد كبير من المؤتمرات الهامة منها مؤتمر التنوع البيولوجي ومؤتمر الراديو اتصالات ومؤتمر محاربة الفساد وكل هذه المؤتمرات تحت إشراف الأمم المتحدة .

وأضاف خالد فودة خلال حواره ببرنامج " من مصر" والمُذاع على " فضائية " سي بي سي" ، أنه مدينة شرم الشيخ تتمتع بثقة كبيرة من قبل الأمم المتحدة ولذلك تكون حريصة دائمًا على عمل المؤتمرات فيها وذلك بالتواصل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية .



وتنطلق غدا، الإثنين، النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، في مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكثفت الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى من استعداداتها، بالتزامن مع بدء انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم غدا - الإثنين - وفى ضوء توجيهات الطـيار محمد منار وزير الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر فى المنتدى بما يليق بمكانة مصر وريادتها.

ورفعت سلطات وزارة الطيران المدني، درجة الاستعداد القصوى بمطارى القاهرة وشرم الشيخ وتشكيل فرق عمل بالتنسيق بين جميع الشركات التابعة للوزارة لتقديم كافة التيسيرات لوفود منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة والمقرر إقامتها فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 10 الى 13 يناير الحالى.





اللواء خالد فودة: استضافة منتدى الشباب ومؤتمرالمناخ مش غريب على مصر.. وثقة الأمم المتحدة كبيرة - YouTube