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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد عز الرجال يوضح كواليس الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم..فيديو

منتدي شباب العالم
منتدي شباب العالم

قال محمد عز الرجال عضو تنسيقية شباب الأحزاب ، إن جميع الشباب المشاركين في منتدي شباب العالم لم يتلقوا أي مقابل مادي نظير مشاركتهم ، مؤكدا أن المنتدي فرصة لإتاحة الحوار والنقاش بين الشباب من مختلف دول العالم .

واضاف عز الرجال خلال مداخلة هاتفية في برنامج " خبر اليوم " المذاع علي قناه "أون إي " ، إن اليوم التنسيقية شاركه في 5 ورش واهم هذه الورش كان جائحة كورونا والأسواق الناشئة وتصاعد دور شركات الاتصال أثناء جائحة كورونا .


واوضح محمد عز الرجال ، أن هناك كثير من الدول نجحت عن طريق التكنولوجيا المالية وعدم الاعتماد علي الحركة ، مؤكدا أن احدي الورش اليوم ناقشت أهمية التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا .

جائحة كورونا تكنولوجيا تنسيقية شباب الاحزاب التكنولوجيا التعليم عن بعد كورونا المالية التنسيق

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