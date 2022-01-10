محمد عز الرجال يوضح كواليس الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم..فيديو

قال محمد عز الرجال عضو تنسيقية شباب الأحزاب ، إن جميع الشباب المشاركين في منتدي شباب العالم لم يتلقوا أي مقابل مادي نظير مشاركتهم ، مؤكدا أن المنتدي فرصة لإتاحة الحوار والنقاش بين الشباب من مختلف دول العالم .

واضاف عز الرجال خلال مداخلة هاتفية في برنامج " خبر اليوم " المذاع علي قناه "أون إي " ، إن اليوم التنسيقية شاركه في 5 ورش واهم هذه الورش كان جائحة كورونا والأسواق الناشئة وتصاعد دور شركات الاتصال أثناء جائحة كورونا .



واوضح محمد عز الرجال ، أن هناك كثير من الدول نجحت عن طريق التكنولوجيا المالية وعدم الاعتماد علي الحركة ، مؤكدا أن احدي الورش اليوم ناقشت أهمية التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا .