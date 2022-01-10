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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سفير مصر بالكاميرون: كيروش فرض السرية بمران المنتخب.. و«يا ويله» اللي مش هيلتزم.. فيديو

الكاميرون وبوركينا
الكاميرون وبوركينا فاسو

قال السفير مدحت المليجي، سفير مصر بالكاميرون، إنه لم يحضر حفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا، الذي سبق مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو، وذلك بسبب تواجده مع بعثة المنتخب الوطني في مدينة جاروا.

وأضاف المليجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الكاميرون فخورة للغاية بتواجد منتخب مصر ضمن البطولة التي تقام على ملاعبها، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على العودة بكأس البطولة يوم 6 فبراير المقبل.

وتابع حديثه، أن المنتخب الوطني، خاض مرانًا قويًا، اليوم الأحد، في نفس موعد إقامة مباراة نيجيريا، ليعتاد على نفس الطقس الذي سيقام فيه اللقاء، موضحًا أن كيروش، أجرى تقسيمة بين اللاعبين، وحرص على استبعاد وسائل الإعلام لفرض السرية على المنتخب الوطني.

وأوضح حديثه، أن هناك حالة من الالتزام الشديد داخل المعسكر بالإجراءات الاحترازية، ولا توجد أي حالات إصابة بين صفوف اللاعبين، مضيفًا «كيروش حريص على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقال ضاحكًا «يا ويله يا سواد ليله اللي يكون مش لابس الكمامة».

وأشار إلى أن المسحة ستجرى في ليلة مباراة نيجيريا، وفقًا لقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مضيفًا أن أي لاعب كان قد أصيب بكورونا من قبل، سينضم لاحقًا إلى البعثة عقب تعافيه مباشرة، بينما هناك محاولات لإحضار طائرة إلى مدينة جاروا بها كبار الشخصيات وأعداد من الجماهير لمؤازرة الفراعنة أمام نيجيريا ومن ثم بقية المباريات.

واختتم سفير مصر بالكاميرون، أن فندق إقامة منتخب مصر في الكاميرون متواضع لكن لم يكن لنا يد في اختياره، إلا أن هذه العيوب تقابلها مزايا أهمها إقامة المنتخب الوطني بمفرده في الفندق بدون أي نزلاء، وهو ما يضمن عدم تسلل أي شخص من خارج البعثة إلى الفندق بحجة زيارة نزلاء بالفندق.

مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرون بطولة كأس أمم أفريقيا بوركينا فاسو المنتخب الوطني

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