«الرياضة» تدرس سفر الجماهير المصرية إلى الكاميرون بطائرة خاصة.. فيديو

اكد إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة المصري، أن وزارة الشباب والرياضة تدرس سفر الجماهير المصرية عبر طائرة خاصة إلى الكاميرون.

وقال الكومي فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "هناك تنسيق بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة من اجل سفر الجماهير المصرية الى الكاميرون لمساندة منتخب مصر فى البطولة الأفريقية".

وأضاف الكومي"الامور جيدة فى بعثة المنتخب الوطني، والجالية المصرية المتواجدة فى الكاميرون ستكون داعمة للمنتخب فى مباراته الاولي أمام نيجيريا".

وأتم: "كيروش استقر بشكل كبير على استمرار طارق سليمان مدربا للحراس فى بطولة كأس الأمم الأفريقية".