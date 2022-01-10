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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 36 ساعة.. قطع المياه عن مدينة السلام بـ السويس اليوم

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة السويس، عن قطع المياه عن مدينتي السلام 1 والسلام 2 غرب المحافظة بسبب تنفيذ أعمال ربط خطوط مياه الشرب وذلك ضمن أعمال إحلال وتجديد الشبكات بالمدينة بأنابيب بولي ايثيلين قطر 400 ملي.


وأوضحت المحافظة  في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي   صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنه ستم إيقاف محطة رفع مياه الشرب بالسلام عن العمل لمدة 36 ساعة، لإنهاء أعمال ربط 36 نقطة ربط بالشبكات الجديدة مع الشبكات القادمة بمنطقة السلام 1.

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ويبدأ قطع المياه من الثامنة من صباح اليوم الاثنين، وحتى الثامنة مساء غدا الثلاثاء لمدة 36 ساعة.

السويس قطع المياة الشبكات محطة رفع مياه الشرب محافظة السويس

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