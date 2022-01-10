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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عماد متعب يعتذر لجماهير الأهلي.. البعض يسعى لافساد علاقتي بكم .. فيديو

عماد متعب
عماد متعب

قال عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن مهمة منتخب الفراعنة في كأس أمم إفريقيا، صعبة للغاية، متمنيًا أن تكون البداية شبيهة ببداية أمم إفريقيا 2010، التي واجه فيها نيجيريا، وأنهاها بطلًا للنسخة للمرة السابعة في تاريخه.

وأضاف متعب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن منتخب مصر إذا استطاع الفوز في مباراة الافتتاح، سيمنح ثقة كبيرة للاعبين والجهاز الفني، للاستمرار، مشيرًا إلى أن خط هجوم منتخب مصر جيد، والـ3 لاعبين أي منهم سيشارك سيكون على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن الفرق بين الجيل الحالي وجيل 2010، هو اختلاف الظروف والأجواء، خاصة وأن هذه البطولة جاءت بعد نسختين متتاليتين توج بهما منتخبنا، فضلًا عن أن هناك طموح لدى اللاعبين وقتها لمصالحة الجماهير بعد الخسارة أمام الجزائر وعدم التأهل لكأس أمم إفريقيا، مشددًا أن الجيل الحالي يضم لاعبين مميزين للغاية على رأسهم محمد صلاح، الذي يصنف كأفضل لاعب في العالم.

وأوضح أن هناك أسماء قوية لدى منتخب مصر في الجيل الحالي على المستوى العالمي، على عكس جيل 2010 الذي كان يميزه بروح الجماعة، موجهًا رسالته إلى كارلوس كيروش، بتقديم الدعم والمساندة له لتحقيق النتائج الإيجابية مع الفراعنة بأمم إفريقيا.

وتابع حديثه، بشأن محمود كهربا، لاعب الأهلي، واصفًا اللاعب أنه كان في الفترة الأخيرة ملتزم على جميع النواحي، إلا أن وصول العلاقة لطريق مسدود مع مدربه بيتسو موسيماني، يكون خطوة الرحيل هو القرار الأمثل، لإثبات نفسه من جديد في تجربة أخرى بدون ضغوط.

بينما عن كأس الرابطة، قال إنه يأمل في نجاح البطولة التي تعد جديدة على الكرة المصرية، والتي هدفها تجهيز الأندية في ظل فترة التوقف لمشاركة المنتخب الوطني بأمم إفريقيا، موضحًا أن تقسيم البطولة إلى 3 مجموعات كان الحل الأمثل، نظرًا لعدد الأندية المشاركة بالبطولة.

وواصل أن الفرق المنافسة على نفس الملعب لن تلعب في نفس المجموعة، مشيرًا إلى أن هناك لغط تم فهمه أثناء إجراء القرعة، معتذرًا عن التصريح الذي قاله من قبل في إحدى البرامج التليفزيونية، قائلًا: «ليس من العقل أن أكون ممثلًا للأهلي في كأس الرابطة وأقصد الأهلي بهذا التصريح، وهناك بعض الناس تحاول الوقيعة بيني وبين الأهلي وجمهوره، وأتمنى من جمهور الأهلي ألا يكون غاضبًا مني لأنني لم أقصد تمامًا».

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